LIVE RĂZBOI ÎN UCRAINA | Ucraina cere arme grele. Cel puţin o persoană a murit şi şase au fost rănite la Nikolaiv. Zelenski promite că Ucraina „va lua totul înapoi” de la Rusia

ACTUALIZARE 11.05 Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră informează că, în cursul zilei de sâmbătă, la nivel naţional, prin punctele de frontieră au intrat în România 91.967 de persoane, dintre care 11.032 de cetăţeni ucraineni (în creştere cu 26,3% faţă de ziua precedentă).

De la declanşarea crizei ucrainene (24 februarie) şi până la data de 28 mai, ora 24.00, la nivel naţional, au intrat în România 1.057.067 cetăţeni ucraineni.

ACTUALIZARE 10.08 Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă seara că Rusia ar trebui să fie declarată "stat terorist", aşa cum demonstrează "realitatea de zi cu zi" în ţara sa de la invazia rusă.

"Din nou şi din nou, voi reaminti lumii că Rusia ar trebui, în sfârşit, să fie recunoscută oficial ca stat terorist, stat sponsor al terorismului. Aceasta pur şi simplu corespunde realităţii. Ar fi corect şi aceasta reflectă realitatea zilnică pe care ocupanţii au creat-o în Ucraina şi vor să o ducă mai departe în Europa. Şi acest lucru trebuie stabilit legal", a afirmat Zelenski în discursul său cotidian, difuzat târziu în noapte.

ACTUALIZARE 09.53 Peste 682 de copii au fost răniți sau uciși în Ucraina, potrivit unui comunicat al guvernului de la Kiev citat de The Guardian. 242 de copii au murit și 440 au fost răniți, dar cifrele nu sunt definitive. Cele mai multe victime au fost în Donețk (153), Kiev (116) și Harkov (108).

ACTUALIZARE 09.41 Primarul din Mariupol, Vadim Boichenko, spune că oraşul este ameninţat de apariţia unor focare de boli infencţioase în această vară şi cei peste 100.000 de oameni rămaşi în oraş, care nu sunt lăsaţi să plece de forţele ruse, se află în pericol, transmite Ukrainskaia Pravda.

"Sistemul de canalizare și serviciul de colectare a gunoiului nu funcționează, iar condițiile meteorologice se înrăutățesc, vine vara și temperatura crește. Medicii noștri spun că există o amenințare de izbucnire a unor focare de boli infecțioase în această vară, inclusiv dizenterie și ciumă, printre altele. Aceste boli ar putea lua viața a mii de locuitori din Mariupol", a spus Boichenko.

ACTUALIZARE 09.30 Rusia ar fi pierdut peste 30.150 de militari de la începutul invaziei în Ucraina, daune semnificative fiind și în cazul tehnicii militare, potrivit ultimului bilanț făcut de Kiev.

Updated losses of the #Russian army according to the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/lAgBDXErGq