LIVE RĂZBOI ÎN UCRAINA | Luptele continuă în estul Ucrainei. Zelenski promite că Ucraina „va lua totul înapoi” de la Rusia

ACTUALIZARE 13.50 Rusia va continua să furnizeze gaz Serbiei, după o conversaţie telefonică între președintele rus Vladimir Putin și Aleksandar Vučić, transmite The Guardian.

Vučić a spus că a convenit cu Putin un contract de furnizare de gaze pe trei ani, urmând ca detalii suplimentare să fie finalizate cu Gazprom. În apelul telefonic, el a discutat și despre extinderea rețelei de stocare a gazelor din țara sa.

ACTUALIZARE 13.40 Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie a spus la BBC că acuzațiile de crime de război aduse Rusiei sunt fabricate. Andrei Kelin a făcut aceste comentarii în timpul unui interviu în cadrul emisiunii „Sunday Morning” de al BBC și a negat că forțele ruse omoară civili.

„Primarul din Bucea, în declarația sa inițială, a confirmat că trupele ruse au plecat, totul este curat și calm, orașul într-o stare normală. Nu se întâmplă nimic, nu sunt cadavre pe stradă”, a spus Kelin.

ACTUALIZARE 13.20 Ocupanţii ruşi au transformat un supermarket dintr-un cartier din Mariupol, oraş-port la Marea Azov, în regiunea Doneţk, într-un fel de groapă de gunoi pentru cadavre, aici fiind aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte când noile autorităţi proruse din Mariupol au încercat să restabilească alimentarea cu apă a oraşului, provocând inundaţii masive din cauza reţelei distruse de bombardamente, a declarat duminică Petro Andriuşcenko, consilier al primarului ucrainean al Mariupolului, citat de agenţia de presă Unian

In Mariupol, the supermarket was turned into a mass storage of the bodies of residents killed by occupiers - Mariupol mayor's adviser.



are taking away the bodies of the dead, which were washed out of the graves in an attempt to restore water supply.https://t.co/KAK2b61ddV pic.twitter.com/73pGuT7uVq