ACTUALIZARE MAE condamnă ferm utilizarea armelor chimice în Siria şi pledează pentru tragerea la răspundere a vinovaţilor.

ACTUALIZARE Într-un mesaj pe Twitter, președintele Klaus Iohannis a condamnat folosirea armelor chimice în Siria și a reconfirmat solidaritatea României cu acțiunile partenerilor strategici.

ACTUALIZARE Franța a participat la atacul din Siria cu trei fregate și mai multe avioane Rafale dotate cu rachete Scalp. Emmanuel Macron explică implicarea francezilor Corespondențe de la Paris, de Mihaela Antoche.

ACTUALIZARE Premierul britanic Theresa May a declarat sâmbătă că scopul acțiunii de sâmbătă a fost de a reduce și a împiedica regimul Assad să mai producă și să mai folosească arme chimice, spunând că nu a existat alternativă la acţiunea militară. O evaluare a operațiunii nu a fost făcută încă pe deplin, dar suntem încrezători că a fost un succes, a spus Theresa May. "Folosirea armelor chimice este ilegală, interzisă și nu o putem tolera".

ACTUALIZARE Prima reacție a lui Vladimir Putin, într-o corespondență de Liviu Iurea: "Statele Unite și aliații săi au atacat obiective militare și civile din Siria, încălcând statutul ONU și dreptul internațional, fără a avea aprobarea Consiliului de Securitate".

Iar primele evaluări ale atacului făcute de ministerul apărării de la Moscova: în proporție de trei sferturi, rachetele au fost anihilate de sistemul de apărare antiaeriană siriană, care sunt de proveniență sovietică.

ACTUALIZARE Patru avioane Tornado ale Forţele Aeriene Regale, dotate cu rachete Storm Shadow, au luat parte la un atac asupra unei unităţi militare în apropiere de Homs unde s-a considerat că regimul sirian avea depozitate arme chimice, a precizat Ministerul Apărării britanic.

ACTUALIZARE Declarația lui Jim Mattis, secretarul Apărării SUA: "Statele Unite au un interes vital în prevenirea agravarii situaţiei din Siria şi în mod specific în descurajarea utilizării şi proliferării armelor chimice. Anul trecut, ca răspuns la atacul cu arme chimice împotriva civililor şi pentru a semnala regimului că trebuie să înceteze folosirea armelor chimice, am lovit baza militară de unde a fost lansat atacul. Acum, preşedintele Trump a ordonat militarilor să desfăşoare operaţiuni împreună cu aliaţii, pentru a distruge capacităţile de producţie şi deyvoltare a armelor chimice. Franţa, Marea Britanie şi Statele Unite au avut o acţiune decisivă împotriva infrastructurii de arme chimice a Siriei. In mod clar, regimul Assad nu a înţeles mesajul de anul trecut. De această dată, aliaţii noştri au lovit mai puternic. Împreună, i-am trimis un mesaj clar lui Assad şi locotenenţilor lui criminali: că nu trebuie să desfăşoare alt atac cu arme chimice pentru care vor fi făcuţi răspunzători".

ACTUALIZARE Theresa May: "Nu există o alternativă practică la folosirea forţei pentru a reduce folosirea de arme chimice de către regimul sirian"

Declarația premierului britanic:

ACTUALIZARE Statele Unite şi aliaţii lor au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, iar ''un număr semnificativ'' dintre ele au fost interceptate de forţele siriene, a transmis sâmbătă Ministerul Apărării rus, citat de AFP

ACTUALIZARE Trei civili au fost răniți, potrivit televiziunii de stat din Siria. A fost distrus în proporție de 90% un laborator din baza militară de la Homs.

ACTUALIZARE Corespondentul TVR la Moscova Liviu Iurea transmite despre reacția Rusiei: "Rusia nu se va lăsa atrasă într-un război cu Statele Unite, pe teritoriul Siriei" - a spus Viktor Bondarev, președintele Comitetului pentru apărare și securitate din Consiliul Federației. Iar Ministerul Apărării de la Moscova spune că nicio rachetă de croazieră, lansată de Statele Unite, nu a intrat în zonele de responsabilitate ale sistemelor de apărare antiaeriană pe care Rusia le are.

ACTUALIZARE Declarația lui Donald Trump: "Cu puțin timp în urmă am ordonat armatei americane să lanseze lovituri precise asupra obiectivelor asociate cu armele chimice ale Siriei dictatorului Bashar al Assad. O operațiune împreună cu forțele armate ale Franței și Marii Britanii este acum în desfășurare și le mulțumim amândurora. Vreau să vă spun de ce am decis această acțiune: în urmă cu un an, Assad a lansat un atac sălbatic chimic împotriva propriului său popor. SUA au răspuns cu 58 de rachete care au distrus 20% din aviația siriană. Sâmbăta trecută, regimul Assad a lovit din nou cu arme chimice în civilii nevinovați din orașul Douma. Acest masacru a fost o escaladare importantă, care arată folosirea armelor chimice a acestui regim teribil. Acest atac a lăsat părinți, copii în durere. Acestea nu sunt acțiunile unui om, ci crimele unui monstru. În urma ororilor din primul război mondial, națiunile civilizate s-au reunit pentru a lupta împortiva armelor chimice. Armele chimice sunt unice și periculoase nu numai că fac oamenii să sufere, ci și pentru că au urmări devastatoare, Scopul acțiunilor noastre este să stabilim un punct forte împotriva producției și răspândirii acestor arme chimice. Suntem pregătiți să susținem acest răspuns până când regimul sirian va opri și nu va mai folosi armele chimice. Mai am un mesaj pentru cele două guverne responsabile pentru sprijinirea și finanțarea regimului criminal Assad, Iranului și Rusiei: ce fel de națiune vrea să fie asociată cu uciderea în masă a oamenilor inocenți? Națiunile lumii pot fi judecate în funcție de prietenii pe care îi au. Nicio națiune nu poate să susțină un asemenea comportament. În 2013, președintele putin și guvernul său au promis lumii că vor garanta eliminarea armelor chimice din Siria. Atacurile recente ale lui Assad și răspunsul de astăzi sunt rezultatul direct că Rusia nu și-a ținut această promisiune. Rusia trebuie să decidă dacă va continua să meargă pe acest drum sau se va alătura lumii civilizate, ca o forță de stabilitate și pace. Să sperăm că într-o zi ne vom înțelege cu Rusia și poate și cu Iranul. Sau poate nu. Statele Unite au foarte multe de oferit, pentru că au cea mai puternică economice din istoria lumii. În Siria, Statele Unite fac ceea ce trebuie să elimine ceea ce a mai rămas din Statul Islamic și să-i protejeze pe cetățenii americani. Anul trecut, aproape 100% din teritoriul controlat odată de Statul Islamic a fost eliberat. Statele Unite au construit o relație de prietenie în Orientul Mijlociu. Avem angajamente solide din partea prietenilor noștri - Arabia Saudită, Emiratele Arabe, Qatar și Egipt și alții - care ne vor asigura că Iranul nu va profita de pe urma eradicării ISIS. America nu caută să fie prezentă pe termen nelimitat în Siria, sub niciun fel de circumstanțe. Ca și alte națiuni, căutăm să ne aducem luptătorii acasă. Trăim într-o lume tulbure și americanii nu-și fac iluzii. Nu putem elimina răul de peste tot din lume. Orientul Mijlociu este plin de tulburări și vom încerca să-l facem un loc mai bun. Statele Unite vor fi un partener și un prieten, dar soarta regiunilor este în mâinile propriilor popoare. La sfârșitul Primului Război Mondial, peste un milion de oameni au fost răniți sau uciși de armele chimice. Nu vrem să mai vedem asta vreodată. Așa că, astăzi, națiunile Marii Britanii, Franței și Statelor Unite s-au coalizat împotriva barbarismului și brutalității. În această noapte îi rog pe americani să se roage pentru toți luptătorii noștri și aliații noștri, cât timp sunt în misiune, și ne rugăm și pentru cei care suferă acum în Siria. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie alături de noi".

ACTUALIZARE 5.10. Generalul american Josepf Dunford, șeful statului major american, a anunțat că atacul, care a fost lansat la 21.00, ora Statelor Unite, s-a încheiat și că, momentan, nu este prevăzută altă operațiune. Oficiali americani au afirmat în cadrul briefing-ului de la Pentagon că aceasta este o campanie susținută, care va înceta atunci când regimul de la Damasc nu va mai folosi arme chimice.

