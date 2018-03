Listă de așteptare pentru cardiaci EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Teodor Dragomir a primit, la 79 de ani, o nouă şansă la viaţă. Acum un an a început să aibă probleme cu inima, iar în ultima vreme s-au agravat.

Bărbatul a fost diagnosticat cu stenoză aortică. Adică valva aortică nu se mai deschidea complet şi bloca sângele în inimă.

O operaţie clasică, pe cord deschis, i-ar fi pus viața în pericol. A aflat că se fac proceduri minim invazive la privat. Preţul l-a îngrozit! A avut totuși noroc și a fost supus unei astfel de intervenţii în sistemul public, la Institutul C. C. Iliescu din Capitală. După multă așteptare!

Intervenţia durează o oră şi jumătate, iar pacienţii pleacă acasă după 3 zile.

Fondurile alocate de stat sunt însă limitate.

Șerban Bubenek, managerul Inst. pentru Boli Cardiovasculare: "Anul ăsta am primit doar 30 de proceduri să facem din banii Casei Bucureşti. Am făcut deja 22 (…) Putem să facem 150 pe an".

Statul decontează încă 120 de proceduri în alte spitale de stat sau private. Oficialii promit că numărul va creşte.

"Pe baza unei fundamentări clare, să putem să finanțăm din fondurile europene și achiziționarea acestor valve. Eu vreau să vă spun că se poate, există deschidere la nivelul Comisiei Europene (...) Avem 800 de milioane de euro prin care finanțăm investițiile în domeniul Sănătății", a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

În Germania se fac 230 de astfel de proceduri la un milion de locuitori. În Polonia, 25. În ţara noastră, doar 8 intervenții la un milion de oameni.

