Lipsa de muncitori în construcţii, o veste bună pentru roboţii ABB

Robot ABB

În ultimii ani afacerile din domeniul roboticii ale grupului elveţian de inginerie au fost afectate de criza din sectorul auto, care în mod tradiţional a fost principalul său client, în condiţiile în care producătorii de automobile s-au confruntat cu o diminuare a vânzărilor şi marje de profit reduse.



În acest context, sectorul construcţiilor oferă noi oportunităţi de afaceri pentru ABB, în special având în vedere programele importante de investiţii în infrastructură pe care se mizează pentru scoaterea economiei mondiale din criza provocată de pandemia de coronavirus.



"Industria construcţiilor este în faţa unei furtuni perfecte. Există o cerere uriaşă pentru locuinţe accesibile şi soluţii mai sustenabile dar un deficit de mână de lucru calificată. În ultimele 18 luni am sesizat un interes mare pentru automatizare din partea industriei construcţiilor", a declarat Sami Atiya, preşedintele diviziei Robotics & Discrete Automation de la ABB.



Aproximativ 81% din companii au declarat că vor începe să utilizeze sau vor creşte gradul de utilizare a roboţilor în construcţii pe parcursul următorilor 10 ani, arată rezultatele unui sondaj derulat de ABB în rândul a 1.900 de firme de construcţii din Europa, China şi SUA.



Pe acest fundal, ABB lucrează la mai multe proiecte inclusiv utilizare roboţilor la instalarea lifturilor pentru firma Schindler precum şi automatizarea producţiei de componente pentru case modulare prefabricate. De asemenea, roboţii ABB sunt utilizaţi pe şantierele de construcţii pentru a suda cofrajele din oţel destinate consolidării structurii de rezistenţă a clădirilor.



ABB concurează cu grupul japonez FANUC şi cel german Kuka pe piaţa mondială a roboţilor industrială estimată la 45 de miliarde de dolari pe an.



În timp ce vânzările realizate de ABB Robotics pe piaţa auto sunt estimate să crească cu 3% până la 5% în următorii ani, Sami Atiya se aşteaptă ca în cazul industriei construcţiilor să crească cu 20% până la 30% pe an.



"Sectorul construcţiilor este acolo unde era sectorul auto în urmă cu 50 de ani, în termeni de densitate a roboţilor şi automatizare. Pleacă de la o bază de comparaţie mult mai scăzută dar va creşte mult mai rapid", susţine Sami Atiya.



Sistemele automatizate, care includ, roboţii, perifericele şi software-ul, au un preţ de cost între 100.000 şi un milion de dolari. Vânzarea acestor sisteme de către clienţi din sectorul construcţiilor pot genera profituri mai mari pentru ABB Robotics, subliniază Atiya. "Sunt încrezător că vom performa mai bine decât piaţa. Ne-am propus o creştere de două cifre a vânzărilor în următorii trei ani şi am avut un început foarte bun de an în 2021", a declarat preşedintele diviziei Robotics & Discrete Automation de la ABB.

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI