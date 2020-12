Numărul cazurilor noi de COVID a scăzut cu 30 la sută faţă de ieri. Dar au fost sub 15 mii de teste, mult mai puţine decat in zilele trecute. Din păcate, mulți dintre cei cu simptome de COVID rămân netestaţi. De vină e şi lipsa de încredere. Evită testarea de teamă că viaţa le va fi dată peste cap dacă rezultatul e pozitiv. Problema e că ajung in număr mare la spital, prea târziu şi chiar îşi pierd viaţa.