Lior Suchard, mândru că e român EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În finala Eurovision 2019, Lior Suchard a uimit audiența cu un număr magic. Mentalistul le-a citit gândurile concurenților din Cipru, Norvegia și Elveția pe care i-a pus să scrie un an, o piesă și o trupă care au câștigat concursul Eurovision.

Lior Suchard este celebru pentru capacitatea sa de a citi gândurile. Mentalistul a făcut câteva demonstraţii în faimoasele emisiuni din America: "The Tonight Show with Jay Leno", "The Larry King Now" și "The Late Late Show with James Corden".

Puţin știu însă că Lior Suchard este român.

"Sunt din România. Am paşaport românesc, sunt cetăţean român, tatăl meu s-a născut în Bucureşti", a spus Lior Suchard, echipei TVR.

