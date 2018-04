La Centrul Naţional al Dansului e în plină desfăşurare cel mai important festival de dans contemporan al anului. A cincea ediţie stă sub deviza You are the context/ Tu faci contextul. Dincolo de relaţia cu publicul, e şi o şansă pentru coregrafii români să fie selectaţi de manageri culturali străini, veniţi special la festival.