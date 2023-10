EXCLUSIV Ligia Deca: ”Noile legi ale educației au început să-și arate efectele”. Când va apărea noua grilă de salarizare, cum va fi combătut consumul de droguri printre elevi și ce investiții se fac în învățământul românesc, într-un interviu la TVR INFO

Ministrul Educației, Ligia Deca, a transmis, în cadrul emisiunii ”Tema Zilei”, un mesaj tuturor celor care lucrează în acest domeniu:

”În primul rând le urez 'La Mulți Ani' tuturor celor care contribuie, în școli și universități, la creionarea minților, sufletelor, caracterelor copiilor noștri. Este Ziua Mondială a Educației, iar UNESCO o sărbătorește ca Internațional Teachers Day, marcând astfel faptul că investiția în cadrele didactice este cea mai eficiență investiție pe care putem să o facem. Practic, este vorba de oamenii educației, cei care fac educația posibilă în lume”.

Ministrul Educației a explicat ce se va întâmpla cu acel procent de 15% din buget care ar trebui să fie alocat Educației:

”Noile legi ale învățământului preuniversitar și cea care vizează învățământul superior au niște termene de aplicare. În dispozițiile finale și tranzitorii există niște termene de aplicare la care măsurile intră în vigoare. În acest context și fondurile care sprijină implementarea acelor prevederi legale vor fi necesare în momentul în care ele intră în vigoare, deci ar trebui corelată alocarea financiară prevăzută într-adevăr în noile legi, 15% din bugetul general consolidat, cu intrarea în vigoare a tuturor măsurilor legii. Ceea ce sigur trebuie făcut este ca să avem o proiecție bugetară pentru anul viitor care asigură implementarea tuturor măsurilor care intră în vigoare din luna ianuarie până în luna decembrie a anului 2024 și care sunt incluse în legile educației”.

Avem nevoie de o nouă grilă de salarizare

Conform ministrului Deca, garanția că există că vor exista acești bani este dată de înțelegerea politică din coaliție:

”Există angajamentul coaliției, există de asemenea și o promisiune făcută cadrelor didactice vis-a-vis de prețuirea și respectul acordat inclusiv printr-o nouă grilă de salarizare pentru educație. Prima etapă pe care trebuie să o parcurgem este rectificarea bugetară pentru acest an - unele măsuri au intrat în vigoare în acest an, de la creșterile salariale fără precedent, în medie 25% pentru cadrele didactice, în jur de 30% pentru didacticul auxiliar, în plus avem o serie de elemente care au intrat în vigoare imediat, burse, transport - și atunci avem nevoie de această rectificare bugetară pentru a acoperi aceste prevederi legale, care pe lângă că sunt benefice au și intrat în vigoare”.

Totodată, Ligia Deca a confirmat că prima din educație, care a fost convenită la începutul verii va fi acordată din octombrie: ”Este gestionată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, noi am furnizat lista de beneficiari”.

Majorarea salariilor s-a făcut pe legea actuală, a explicat Ligia Deca, ”dar este nevoie de o nouă grilă” pentru ca salariile să crească de la 1 ianuarie. ”Că este într-o nouă lege a salarizării, că este într-o altă formulă, cred că este mai puțin important. Pentru mine este important ca promisiunea făcută cadrelor didactice să fie respectată”.

Citește și: Tema Zilei | Ministrul Educației, despre salarizarea în învățământ: Ministerul Muncii a elaborat trei variante de grile, pe care le-a transmis, din ce am înțeles, către Banca Mondială, pentru calcularea impactului

Problema drogurilor în școli

O chestiune delicată abordată în interviul pentru TVR INFO a fost cea a consumului de droguri și a testării în școli. Ce poate face un profesor dacă are o suspiciune că un elev se droghează? Există discuții pentru a se trece la o informare a cadrelor didactice privind simptomele consumului de droguri ”în ideea în care pot identifica elevii care pot avea astfel de probleme și cumva demara o discuție împreună cu familei”, a spus ministrul.

”Datoria profesorilor este să educe. Nu ne putem substitui celor care au competențe medicale. Din primele discuții, testarea presupune anumite rigori. Avem deja o procedură pe care deja am aprobat-o prin ordin de ministru privind prevenirea violenței în școli. Acolo avem un capitol adresat prevenției și adresării consumului de substanțe interzise, cine, ce face. Nu întotdeauna informațiile se întorceau la școală pentru a se face un program integrat de sprijin multidisciplinar pentru familie și pentru copil. Asta am încercat să reglăm prin această procedură, pe care am transmis-o grupului tehnic”.

Dacă un profesor are suspiciunea că un elev se droghează, ”el are un proces în care merge la conducerea școlii, conducerea școlii contactează familia, are loc o discuție inclusiv cu consilierul școlar și se agreează, eventual, alte măsuri. În cazul în care situația este gravă, are un incident grav, atunci se sesizează alte instituții, este o procedură foarte clară când se cheamă poliția, când se sună la 112, la Protecția Copilului. La asta ne referim, pentru că multe cadre didactice au venit și ne-au spus ”bănuim, dar nu știm cum să mergem mai departe” sau ”nu știm ce ar putea să facă școala”. Avem grijă la confidențialitate și la evitarea stigmatizării, pentru că avem fenomenul bullying-ului în școli și nu ne dorim ca prin eventuale acțiuni de testare să creștem amploarea acestui fenomen”.

Lipsa profesorilor ”este o problemă mondială” a mai spus ministrul, fiind una dintre principalele probleme pentru a atunge țintele mondiale cu privire la educație: ”Noi avem o problemă mai ales pe zona științelor exacte, de aceea în lege avem programul național pentru stimulare exact în zona aceasta de științe, tehnologie, informatică, matematică. Asta înseamnă că avem investiții în laboratoare, investiții în programe de studii, o alocare mai mare pentru cei care aleg o astfel de carieră și cred că odată cu investițiiel pe care le vedem deja vom vedea și un alt nivel de atractivitate al profesiei didactice în aceste discipline.”

Citește și: Ligia Deca, la Tema Zilei, despre elevi și consumul de droguri: Nu cred că rolul cadrelor didactice este să facă teste. Trebuie respectate principiul acordului parental și al confidențialității

Universitățile românești, în afara topurilor internaționale

Una dintre problemele cu care se confruntă învățământul universitar românesc este legată de faptul că nicio altfel de instituție nu se află in vreun top internațional al calității.

”Trebuie să vedem și care sunt cauzele sistemice. Se vorbește despre classamente care au criteriul preponderent cel legat de performanța în cercetare. Avem un raport al Comisiei Europene care vorbește de fragmentarea sistemului de cercetare din România, cu alte cuvinte, avem multe entități care toate fac cercetare și care poate ar face mai multă performanță dacă ar fi împreună. Ministerul Cercetării a și lansat de altfel un cadru normativ care să permită punerea în comun a resurselor între institute și universități, adică să fuzioneze. Și noi vom avea o metodologie de încurajare a acestei puneri în comun a resurselor tocmai în ideea de a crește șansele universităților românești să performeze internațional”, a explicat ministrul Educației.

Școlile au început pe legile noi, ceea ce îi face pe oficialii ministerului să urmărească îmbunătățirile ce vor apărea prin aplicarea lor.

”O îmbunătățire evidentă cred că putem vedea deja. De la 1 iunie salariile cadrelor didactice sunt majorate semnificativ. Avem un număr mai mare de beneficiari de burse școlare și cu cuantumuri crescute în majoritatea cazurilor. Bugetul total de burse se triplează anual. Vedem o acoperire a costurilor fără avansarea banilor de către familii pentru transport, vedem un calendar clar, asumat de reformă curiculară. Deci lucrurile se mișcă și se văd. Eu cred că efectele întregii reforme ”România Educată” - că nu e vorba doar de lege, e vorba și de ce se întâmplă în paralel cu surse de finanțare europeană și de alt tip - se văd”, ne-a declarat ministrul Educației, Ligia Deca, în emisiunea ”Tema Zilei”, de joi, de la TVR INFO.

ŞTIRILE ZILEI