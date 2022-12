Ligia Deca: Atât am de spus pe buget - 3,2, nu 2,1. Am văzut cum s-a dus în media

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, că bugetul pe anul viitor pentru Educaţie este de 3,2% din PIB, şi nu 2,1%, aşa cum a relatat presa. "Fiecare dintre noi trăieşte într-o multitudine de contexte, iar eu, astăzi, sunt sub imperiul a două dintre ele. Una este dezbaterea pe buget. Atât am de spus pe buget - 3,2 nu 2,1 - că am văzut cum s-a dus în media. Da, şi bursele elevilor şi costurile pentru întreţinerea şi reparaţia şcolilor fac parte tot din bugetul educaţiei.