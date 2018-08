Liderul regiunii separatiste Donetsk a fost ucis într-o explozie la o cafenea

Alexander Zaharcenko / FOTO: Wikipedia

"Liderul Republicii Populare Donetsk (DNR), Alexander Zaharcenko, a murit într-un atac terorist", a anunţat agenţia de ştiri a separatiştilor, DAN. "Circumstanţele producerii atacului sunt în curs de investigare", a adăugat agenția.



Explozia a avut loc în jurul orei locale 17.30 (14.30 GMT), la o cafenea din centrul oraşului Donetsk.



Fost mecanic, apoi om de afaceri, Alexander Zaharcenko a devenit lider militar la începutul conflictului între separatiştii pro-ruşi şi armata ucraineană.

Peste 10.000 de oameni au murit de la declanșarea conflictului, în 2014.



În noiembrie 2014, la câteva luni după ce teritoriile controlate de rebeli din estul Ucrainei şi-au autoproclamat independenţa, Alexander Zaharcenko a fost ales preşedinte al aşa-numitei Republici Populare Donetsk, cu peste 81% din voturi.



În afară de Alexandr Zaharcenko, numeroşi lideri de război separatişti au fost ucişi în asasinate în ultimii ani. Autorităţile separatiste au acuzat de fiecare dată serviciile speciale ucrainene.



În februarie 2017, Mihail Tolstyk, un lider militar cunoscut sub numele de "Guivi", a fost ucis într-o explozie la sediul său din Doneţk.



În octombrie 2016, liderul militar Arseni Pavlov, cunoscut sub numele "Motorola, a fost ucis împreună cu garda de corp în explozia unei bombe plasate în liftul clădirii în care se afla biroul său.



În 2015, liderii cazaci Pavel Dremov şi Alexandr Bednov 'Batman', pro-ruşi, dar în conflict cu autorităţile rebele, au murit, de asemenea, într-un atac cu vehicul capcană şi într-o ambuscadă. Comandantul Alexei Mozgovoi a fost ucis în 2015 într-o ambuscadă în teritoriul controlat de rebeli.



Ministerul de Externe al Rusiei a indicat vineri că are toate toate motivele să creadă că Kievul este responsabil de moartea liderului separatist Alexander Zaharcenko, notează RIA Novosti.



Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe rus, Maria Zaharova a declarat că moartea lui Zaharcenko arată faptul că Kievul a decis să se angajeze într-o "luptă sângeroasă" şi şi-a încălcat promisiunea de a căuta pacea.



Potrivit Serviciului de securitate al Ucrainei, moartea liderului separatist este rezultatul unui conflict între ''terorişti şi susţinătorii lor ruşi".

