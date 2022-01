Liderul PNL Florin Cîțu este îngrijorat în legătură cu nivelul ridicat al inflației și de creșterea dobânzilor

Cîțu a mai spus că atunci când un ministru vorbește despre recesiune și FMI se presupune că au existat deja discuții cu organismele respective, iar țara este deja în recesiune. Fostul premier a adăugat că nu crede că ministrul Finațelor Adrian Câciu a vorbit despre recesiune și FMI:

”Nu cred așa ceva, aseară în coaliție s-a stabilit că nu se va mai ataca nimeni. Nu cred că își permite cineva din PSD să atace pe cineva din PNL (întrebat despre ironiile ministrului de Finanțe social-democrat, Câciu, n.red.). Nu cred că domnul Ciolacu a atacat un ministru PNL. Referitor la remarcile despre FMI, recesiune. Nu am pomenit niciodată FMI sau recesiune. Orice economist știe că, atunci când un ministru menționează FMI sau recesiune, înseamnă că s-a discutat deja cu instituțiile internaționale despre asta. Este un semnal îngrijorător ca un ministru să menționeze astfel de lucruri în spațiul public. Atunci când vorbești despre recesiune în piața financiară, înseamnă că ești deja în recesiune. Vreau să cred că ministrul nu a vorbit despre așa ceva. Am spus doar că sunt îngrijorat în legătură cu direcția în care merg românii. Rata inflației este cu mult peste ținta pe care și-a asumat-o Banca Centrală. O inflație de 8,2% la finalul anului trecut, o rată a inflației care ar putea să ajungă la 10% este foarte, foarte mare. În guvernarea liberală pe care am condus-o inflația nu era cea mai mare din UE. Când am preluat guvernarea, rata inflației era cea mai mare din UE. Dobânzile erau mari când am luat guvernarea, a scăzut după ce am luat guvernarea. Ne-am îmrumutat la dobânzi negative de două ori. Eu sper și vreau să cred că și acum se poate face așa ceva, e nevoie de ambiție și cunoaștere, dar poți să te împrumuți cu dobânzi mici. În momentul în care cresc dobânzile înseamnă că crește neîncrederea instituțiilor care te finanțează. O inflație mare înseamnă antrenarea cererii de salarii mai mari, o creștere a dobânzilor (…) înseamnă o frînare a economiei. Am demonstrat că poți să reduci taxe și să aduci bani la buget, să ai creștere economică peste așteptări. Se poate atunci când vrei (…) Avem o lege a compensării care mergea pentru noiembrie și decembrie, ce facem din ianuarie încolo. Dacă este legal, vom susține aplicarea legii și pentru ianuarie, vom nota orice amendament în spiritul legii și al Constituției”, a declarat Florin Cîțu, joi.

Declarațiile lui Florin Cîțu vin în contextul în care Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu (PSD), a făcut joi declarații referitoare la îngrijorările sale privind creșterea dobânzilor la care se împrumută România.

”Nu există riscul unui acord cu FMI sau al unei recesiuni. Acum, inflația este mai mare decât dobânzile, deci ar putea fi considerate real negative. Azi, cursul valutar e mai mic decât în noiembrie. Am venit să stabilizăm țara. Încrederea investitorilor există”, a spus ministrul Finanțelor.

"Nu cred aşa ceva, pentru că aseară la coaliţie s-a spus foarte clar că nu se va mai ataca şi nu va mai fi niciun atac împotriva niciunui membru PNL din partea PSD. Deci, daţi-mi voie să iau sub formă de rezervă ceea ce spuneţi, pentru că eu nu cred că astăzi îşi permite cineva din PSD să atace PNL", a spus Cîţu, într-o conferinţă de presă la sediul PNL, despre declaraţiile ministrului de Finanţe, Adrian Câciu.



El a fost întrebat şi despre declaraţia preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, cel care a susţinut că în coaliţia de guvernare ar trebui depăşită "zona de declaraţii politice şi de fandoseli", pentru că românii aşteaptă de la aceasta "lucruri concrete şi serioase".



"Despre astfel de declaraţii trebuie să îl întrebaţi pe cel care le-a făcut şi ce vrea să spună. (...) PNL rămâne concentrat pe reforme mari, pe reforme care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici, pe teme mici, declaraţii belicoase în spaţiul public", a afirmat Florin Cîţu.



De asemenea, el a spus că nu crede că Marcel Ciolacu a atacat un ministru al PNL.



"Nu cred că domnul Ciolacu, preşedintele PSD, a atacat un ministru al PNL, astăzi, după ce aseară am avut o discuţie clară în care am spus că nu atacăm pe nimeni", a subliniat liderul liberalilor.

