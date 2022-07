Liderul opoziţiei din Sri Lanka şi-a retras candidatura la alegerile prezidenţiale pentru a susţine un candidat disident din partidul puterii

"Pentru mai binele ţării mele pe care o iubesc şi al poporului pe care îl preţuiesc, îmi retrag candidatura la funcţia de preşedinte", a scris Premadasa pe Twitter.

For the greater good of my country that I love and the people I cherish I hereby withdraw my candidacy for the position of President. sjbsrilanka and our alliance and our opposition partners will work hard towards making victorious.