Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, stabileşte noi obiective de apărare pentru 2023

Liderul Coreei de Nord prezidează săptămâna aceasta o importantă reuniune plenară anuală a Comitetului Central al partidului de guvernământ în capitala Phenian, unde el şi alţi lideri de rang înalt îşi prezintă obiectivele politice pentru 2023 în domenii-cheie precum diplomaţia, securitatea şi economia.



În raportul său, prezentat marţi, în cea de-a doua zi a reuniunii, Kim a analizat ''noua situaţie provocatoare creată în peninsula coreeană şi situaţia politică internaţională'', a relatat agenţia de presă de stat KCNA.



Liderul nord-coreean a vorbit despre "orientarea luptei împotriva inamicului /.../ pentru a apăra suveranitatea şi interesele naţionale", precum şi "noile obiective-cheie pentru a consolida capacitatea de apărare independentă".



KCNA nu a precizat ce anume vor presupune aceste obiective de apărare, dar Kim a declarat recent că ţara sa doreşte să aibă cea mai puternică forţă nucleară în viitor.



Anunţul vine într-un moment de tensiuni sporite în peninsula coreeană, în condiţiile în care Coreea de Nord a testat de mai multe ori în acest an rachete cu capacitate nucleară, încălcând rezoluţiile ONU. Phenianul este supus unor sancţiuni internaţionale dure din cauza programului său de înarmare nucleară.



Coreea de Nord a lansat vinerea trecută cel puţin o rachetă balistică spre Marea Japoniei, potrivit Statului Major sud-coreean. Luni, armata sud-coreeană a anunţat că a desfăşurat avioane de vânătoare şi elicoptere de luptă după ce cinci drone nord-coreene au intrat pe teritoriul său, dintre care una a ajuns aproape de spaţiul aerian al Seulului.



Coreea de Sud şi Statele Unite au reluat în acest an exerciţiile militare comune la scară largă, care au ca scop principal descurajarea Coreei de Nord.



Recent, Phenianul a ameninţat şi Japonia, după ce această ţară a decis practic să îşi dubleze bugetul pentru apărare până la 2% din Produsul Intern Brut în următorii cinci ani, ca parte a unei noi strategii de securitate pentru a contracara potenţialele ameninţări din partea Phenianului şi acţiunile mai îndrăzneţe ale Beijingului.



Ministerul Afacerilor Externe de la Phenian a acuzat Japonia că a schimbat fundamental mediul de securitate din Asia de Est. Phenianul va întreprinde acţiuni militare decisive pentru a-şi proteja drepturile, a declarat acesta.



Reuniunile plenare de sfârşit de an ale Coreei de Nord permit de obicei regimului să dezvăluie priorităţile ţării, atât pe plan intern, cât şi în străinătate. Detaliile complete ale evenimentului în desfăşurare vor fi anunţate în cursul acestei săptămâni.



În timp ce Kim Jong Un s-a concentrat pe economia naţională la reuniunea plenară din 2021, analiştii se aşteaptă în general la o schimbare de ton pentru a se concentra pe armată în acest an.

