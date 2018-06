Liderul nord coreean, Kim Jong Un, a sosit în Singapore pentru summit-ul cu președintele SUA, Donald Trump

Kim Jong Un a sosit de la Phenian pe aeroportul Changi din Singapore, la bordul unui zbor Air China, care a aterizat la ora 14.38 (6.38 GMT). Liderul nord coreean va fi cazat la hotelul St. Regis, a relatat Channel NewsAsia.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să sosească câteva ore mai târziu din Quebec, unde a participat la summitul G7.

Summitul Trump - Kim, care va avea loc la hotelul Capella, marţi dimineaţă, va marca prima întâlnire dintre un lider nord-coreean şi un preşedinte american în exerciţiu.

Discuţiile de la summit se vor concentra pe obţinerea unui acord privind denuclearizarea Coreii de Nord în schimbul relaxării sancţiunilor economice şi diplomatice.

După sosire, cei doi lideri urmează să se întâlnească separat cu premierul ţării gazdă, a precizat Ministerul de Externe din Singapore, într-un comunicat difuzat duminică.

Potrivit comunicatului, premierul Lee Hsien Loong se va întâlni cu Kim Jong Un duminică, iar cu Donald Trump luni.

Președintele SUA a scris pe Twitter, sâmbătă, după ce a plecat de la summitul G7 din Canada, că întâlnirea este o şansă să se obţină 'un rezultat cu adevărat minunat' pentru Coreea de Nord şi lumea întreagă.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before...