Liderul grupării Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi murit într-un raid american în Siria

Conform posturilor de televiziune CNN şi ABC, al-Baghdadi a murit într-o operaţiune a armatei americane în nord-estul Siriei.

CNN a relatat că sunt în derulare teste care să confirme oficial moartea liderului grupării jihadiste responsabile de multiple atentate sângeroase în întreaga lume. Potrivit unui responsabil citat de ABC, el şi-ar fi detonat vesta plină cu explozivi pentru a se sinucide.

Două surse irakiene de securitate au declarat duminică pentru Reuters că Irakul a fost informat de surse din Siria că Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis.

"Sursele noastre din Siria au confirmat pentru echipa de agenţi de informaţii irakieni însărcinată cu urmărirea lui al-Baghdadi că acesta a fost ucis alături de bodyguardul personal la Adlib după ce locul în care se ascundea a fost descoperit când a încercat să îşi scoată familia din Idlib spre graniţa cu Turcia", a spus una dintre surse.

Solicitat de către AFP să comenteze, Pentagonul a refuzat orice declaraţie.

Something very big has just happened!