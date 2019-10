Liderul grupării Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit într-un raid american în Siria. Confirmarea a venit din partea preşedintelui Donald Trump

ACTUALIZARE Liderul organizației teroriste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit, în timpul nopții, după ce și-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa, a declarat Trump într-un discurs televizat. Liderul ISIS se refugiase împreună cu cei trei copii într-un tunel săpat special pentru protecția sa.

"Și-a detonat vesta, omorându-se și omorându-și cei trei copii", a spus Donald Trump. Este mort "ca un câine", a spus președintele american în discursul televizat. Baghdadi a fost identificat prin test ADN la scurt timp după ce a murit, a mai precizat președintele SUA.

Kurzii au oferit informații care s-au dovedit folositoare pentru raid, potrivit lui Donald Trump care mulțumește Rusiei, Siriei, Turciei și Irakului pentru sprijin.

Potrivit lui Trump, opt elicoptere au fost folosite în timpul operațiunii, iar ușa principală a clădirii în care se afla liderul Statului Islamic era minată. Donald Trump a precizat că niciunul dintre militarii americani implicați în operațiune nu a murit, în schimb un "număr mare" de luptători ISIS au murit în timpul raidului american.

Liderul de la Casa Albă a spus că forțele armate ale SUA s-au confruntat cu focuri de armă când s-au apropiat de tunelul în care se afla Abu Bakr al-Baghdadi.

Forțele kurde din Siria se așteaptă la represalii din partea grupării Statului Islamic, după ce liderul ISIS a murit.

"Celulele teroriste îl vor răzbuna pe Baghdadi, așa că ne putem aștepta la orice, inclusiv atacuri asupra închisorilor" conduse de forțele kurde în care sunt închiși mii de jihadiști, a spus pentru AFP comandantul Forțelor Democrate Siriene, Mazloum Abdi.

Surse siriene bine informate și cu oameni în teren, peste tot în Siria, au anunțat că în cursul nopții comandouri americane au fost aduse în secret cu elicopterul în regiunea Idlib, în nord-vest, la granița cu Turcia. A fost declanșată o amplă operațiune-fulger, iar raidurile l-au vizat pe liderul ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, despre care existau informații că se ascunde în zonă de câteva zile.

Ani de zile, al-Baghadadi a fost imposibil de localizat, pentru că se muta tot timpul, mai ales în zonele izolate din Siria și Irak. Nimeni nu știa unde se afla, doar o mână de apropiați.

Presa americană a anunțat în cursul nopții că raidul a fost un succes și că, încolțit, liderul ISIS ar fi detonat centura de explozibil pe care o avea asupra lui non-stop, tocmai pentru un asemenea moment. Decât să ajungă în mâinile inamicilor, liderul ISIS preferă să moară ca un martir, povesteau mereu oameni din cercul extrem de restrâns de la vârful ISIS.

Al-Baghdadi este considerat vinovat de miile de morți în atentatele comise de ISIS în lumea întreagă.

De-a lungul timpului, și americanii și rușii au anunțat că au reușit să-l lichideze, dar fără să ofere dovezi. Iar după un timp, al-Baghdadi difuza o înregistrare audio, pentru a le arăta oamenilor săi că e viu și nevătămat. Experții spun că de această dată Baghdadi ar fi fost, într-adevăr lichidat.

Abu Bakr al-Baghdadi a fost creierul celor mai sângeroase atentate, în toată lumea. Baghdadi îi îndemna pe jihadiști să ia orice au la îndemână – cuțite, mașini, orice pentru a-i omorî pe infideli.

La Raqqa, în Siria, a fost înființat cartierul general al teroriștilor - califatul - și de acolo Bagdhdadi și oamenii lui dirijau vărsarea de sânge din toate colțurile lumii.

În momentul în care ISIS a fost parțial lichidat și multe din cuiburile sale nimicite, Baghdadi a încercat să păstreze vie dorința fundamentaliștilor de a lupta cu Occidentul și le a spus: Califatul e în sufletele noastre.

