Liderul de sindicat DGASPC Bacău, arestat. A incendiat 10 mașini, după ce îl amenințase cu moartea pe directorul instituției

La începutul lunii septembrie, 10 mașini ale Protecției Copilului Bacău aflate în curtea instituției s-au făcut scrum. A fost identificat traseul celui care a pus focul, iar probele strânse de anchetatori au dus la un angajat al instituției care este și lider de sindicat. Polițiștii au făcut ieri percheziții la sediul Direcției de Asistență Socială și bărbatul a fost dus la audieri.

Din primele cercetări se pare că incendiatorul ar fi pătruns sărind un gard, după care s-a îndreptat spre mașini, a pus o substanță și apoi le-a incendiat pe toate. Primul suspect este un lider de sindicat.

La audieri, liderului de sindicat, care lucrează de 10 ani în cadrul DGASPC Bacău, i s-a făcut rău și a fost transportat la spital.

”A venit cu o sincopă și a făcut un consult cardiac pentru tensiune mare și apoi a plecat”, a declarat Mirela Romanet-purtător de cuvânt SJU Bacău.

Procurorii susțin că suspectul i-ar fi amenințat cu moartea în repetate rânduri pe directorului Protecției Copilului Bacău, dar și pe președintele Consiliului Județean. Bărbatul a fost arestat preventiv și e acuzat de distrugere și ultraj.

Motivele bărbatului ar fi fost restructurările făcute în instituție.

”Constant, timp de 3 luni, am primit mesaje de amenințare prin sms prin care atât eu cât și domnul președinte al CJ Bacău am fost amenințați cu moartea și noi, și membri familiei. Am simțit de la început o rezistență și rea credință în ceea ce primește optimizarea instituției. Liderul de sindicat s-a opus în această perioada măsurilor. Era foarte vocal în discuțiile avute cu mine”, ne-a delcarat Cristian Codreanu-directorul DGASPC Bacău.

”- S-a deranjat o anumită zonă care nu era la vedere și care lucra nu pentru beneficiar

- Cât de serioase erau amenințările?

- Destul de... nu se refereau doar la persoana mea, ci și la familia mea, la copii și la mama. S-a dispus de către Parchet protecție, dar după o lună am cerut retragerea, pentru că era o implicare de forțe foarte mare”, a relatat Valentin Ivancea-președintele Consiliului Județean Bacău.

În același dosar e cercetată penal și soția liderului de sindicat. Procurorii au dispus plasarea ei sub control judiciar.

