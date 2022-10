Liderul cecen Ramzan Kadîrov: Dacă se lansează un proiectil în direcţia noastră, către regiunea noastră, va trebui să ştergem oraşe de pe faţa Pământului

„Răspundem într-o manieră slabă”, a scris Kadîrov pe contul său de Telegram.

Potrivit liderului cecen, promovat recent la rang de colonel general, „înainte se vorbea despre o operaţiune militară specială pe teritoriul Ucrainei”, dar acum „războiul se poartă” pe pământ rus.

„Dacă vă interesează părerea mea, sunt foarte nemulţumit de acest lucru”, a adăugat el.

Kadîrov a deplâns faptul că forţele ucrainene nu au încetat să atace nici măcar după decretarea legii marţiale în patru regiuni, o referire la teritoriile ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie, anexate ilegal de Rusia luna trecută.

Totodată, Kadîrov a cerut acţiuni mai contundente pentru ca ucrainenilor „să nici nu le treacă prin cap” să tragă în direcţia teritoriului rus.

Ramzan #Kadyrov in an audio message on his Telegram channel: "If a shell comes in our direction, in our region, we have to erase cities from the ground, so they can see the far horizon, so they understand that you can't even think about shooting in our direction". pic.twitter.com/gXPdZITDQU