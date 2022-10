Liderul cecen Kadîrov a anunţat că trei dintre fiii săi, adolescenţi, vor lupta în Ucraina

Ramzan Kadîrov

Kadîrov şi miliţiile sale, "kadîrovţî", au fost acuzaţi de numeroase abuzuri în Cecenia. Oameni ai săi au fost de asemenea trimişi să lupte alături de armata rusă în Ucraina.



Într-un mesaj postat pe Telegram, Ramzan Kadîrov a anunţat că fiii săi Ahmat, Eli şi Adam, în vârstă de 16, 15 şi respectiv 14 ani, urmează "de multă vreme" antrenamente militare pentru a învăţa să utilizeze "diferite arme".



"A venit timpul (pentru ei) să se remarce într-o bătălie adevărată, nu pot decât să salut hotărârea lor. Desigur, ei vor pleca în prima linie şi se vor afla în zonele cele mai dificile de pe linia de contact", a continuat Kadîrov.



Liderul cecen are 14 copii, potrivit site-ului său oficial, însă mass-media ruse afirmă că el are fără îndoială mai mulţi.



"Am considerat întotdeauna că misiunea principală a unui tată este să-şi înveţe băieţii evlavia şi să-i înveţe să-şi apere familia, poporul şi patria. Dacă vrei pace, pregăteşte-te pentru război!", a mai scris el.



Un obişnuit al declaraţiilor belicoase, Ramzan Kadîrov a îndemnat sâmbătă la utilizarea de "arme nucleare de mică putere" în Ucraina, în condiţiile în care armata rusă se confruntă cu dificultăţi şi a trebuit să se retragă din oraşul strategic Liman.



"După părerea mea, trebuie luate măsuri mai drastice, mergând până la declararea legii marţiale în zonele de frontieră şi utilizarea de arme nucleare de mică putere", a declarat el pe Telegram.



Kadîrov l-a criticat de asemenea pe colonel-generalul rus însărcinat cu operaţiunile din jurul Limanului, Aleksandr Lapin, apreciind că acesta nu a furnizat "comunicaţiile" şi "muniţiile necesare" soldaţilor angajaţi în apărarea acestui oraş din estul Ucrainei.



La rândul său, Kremlinul a apreciat luni că îndemnul lui Kadîrov de a utiliza arme nucleare de mică putere a fost făcut sub influenţa emoţiilor.



"În momentele dificile, emoţiile trebuie cu toate acestea excluse din orice evaluare (a situaţiei). Preferăm să facem evaluări măsurate şi obiective", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.



Cu toate acestea, Peskov a lăudat "contribuţia eroică" a lui Kadîrov în ofensiva armatei ruse în Ucraina, unde au fost trimişi să lupte sute sau chiar mii de ceceni.



În ultimele săptămâni, Kremlinul a făcut să planeze ameninţarea utilizării de arme nucleare în Ucraina.



Vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat că SUA au stabilit "un precedent" atunci când au folosit arma nucleară împotriva Japoniei, în 1945.

