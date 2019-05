Declarații Călin Popescu Tăriceanu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Rezultatul este evident nemulțumitor, nu este rezultatul pe care-l așteptam", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, referindu-se la alegerile europarlamentare de duminică. O analiză completă a cauzelor care au dus la rezultatul defavorabil este în curs de desfășurare, a indicat el.

Astăzi s-a hotărât "o anumită recalibrare" a relației cu PSD, "pentru ca viitorul coaliției să fie asigurat".

"Toți colegii au plecat de la premisa că este nevoie de continuitate și stabilitate politică și am solicitat și un vot în privința continuării colaborării în cadrul coaliției și la guvern cu PSD-ul și votul a fost covârșitor în favoarea acestei soluții. S-au înregistrat numai două abțineri", a declarat președintele ALDE.

"Nu credem că există o alternativă rezonabilă la actuala coaliție - din câte am văzut, unul din partidele de opoziție chiar a declarat că nu vrea să participe la guvernare, adică nu au această capacitate de a-și asuma responsabilitatea grea a unei guvernări și, ca atare, în aceste condiții, am decis să continuăm să fim parte a actualei coaliții de guvernare. Sigur că am consultat-o și pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, și ei au același punct de vedere, așa încât vă pot spune foarte clar: vom continua guvernarea", a indicat Tăriceanu.

Liderul ALDE a solicitat analizarea posibilității unei remanieri mai largi.

"Am să-i propun doamnei prim-ministru să analizeze dacă este nevoie de o remaniere mai largă sau chiar de o restructurare. Nu mă refer numai la persoane, ci mă refer la structura guvernului", a subliniat Călin Popescu Tăriceanu.



