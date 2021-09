Liderii USR PLUS: Mandatul nostru la ședința Coaliției este să solicităm demisia sau retragerea premierului Florin Cîțu, dacă nu, depunem moțiunea de cenzură

Într-o declarație comună, Dacian Cioloș și Dan Barna au anunțat mandatul cu care au fost învestiți de partid pentru ședința Coaliției: cer demisia sau retragerea lui Florin Cîțu din funcția de premier, dacă nu, vor depune moțiune de cenzură în cel mai scurt timp. Imediat după ședința de guvern în care a fost adoptat programul Anghel Saligny , USR PLUS a postat: "Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13".

Dacian Cioloș și Dan Barna

Declarații după ședința Comitetului Politici USR PLUS:

Dacian Cioloș: Am primit mandat pe care-l vom transmite și astăzi, la ora 18.00, la ședința de coaliție, Mandatul este să solicităm în Coaliție demisia sau retragerea sprijinului politic pentru premierul Florin Cîțu, ca să putem continua în aceeași formulă în Coaliție. Dacă nu se va întâmpla, avem un mandat foarte clar - să depunem moțiunea de cenzură în cel mai scurt timp.

Dan Barna: Au fost 400 de lideri din toată țara. Au confirmat poziția partidului luată luni seara. Solicităm Coaliției înlocuirea premierului, în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, moțiune de cenzură.

ACTUALIZARE Într-o postare pe Facebook, imediat după ce Guvernul, fără miniștrii USR PLUS, a adoptat proiectul Anghel Saligny, USR PLUS transmite: "Adoptarea PNDL 3, un nou abuz marca OUG 13. Florin Cîțu și Lucian Bode le-au făcut românilor exact ceea ce le-au făcut Dragnea si Iordache în 2017: au călcat în picioare justiția și și-au făcut cale liberă să fure".

----------------------------------------------------------------------

Iulian Bulai a precizat că PNL trebuie să înţeleagă "gravitatea acestui moment" şi să propună "o persoană matură din punct de vedere uman şi politic" pentru funcţia de premier al României.



"Va fi o întâlnire a Comitetului Politic al partidului, care este un fel de Parlament al USR PLUS, constituit din parlamentari, preşedinţi de filiale judeţene şi lideri din toată ţara - vorbim de sute de oameni. Cel mai probabil acolo va fi confirmată propunerea de a lansa o moţiune de cenzură împotriva premierului Cîţu şi de a continua o guvernare alături de PNL şi UDMR, cu un alt premier în frunte", a spus Bulai.



Şedinţa Comitetului Politic Naţional se va desfăşura on-line. În ce priveşte momentul depunerii moţiunii de cenzură, Bulai a arătat că îşi doreşte ca acest lucru să se întâmple cât mai curând.



"Eu sper să fie în cel mai scurt timp. Sper să fie în următoarele ore de la Comitetul Politic, asta dacă nu primim o propunere asumată de premier din partea PNL-ului, care să aibă calităţile pe care le-am solicitat: maturitate umană şi politică şi capacitatea de a reforma ţara şi de a veni cu o perspectivă de modernizare rapidă a României", a spus Bulai.



Deputatul a menţionat că, în cazul în care moţiunea de cenzură nu va trece, miniştrii USR PLUS îşi vor depune demisia.

USR PLUS are cele 80 de semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură şi a trimis o propunere de text către co-preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, care a subliniat că, în acest moment, cel mai mare rău este ca Florin Cîțu să rămână la Palatul Victoria.

Moșteanu spune că premierul este singurul vinovat de criza din coaliție.

ŞTIRILE ZILEI