Liderii UE se vor întîlni pentru un summit extraordinar cu privire la criza din Ucraina pe 24 februarie

Liderii UE urmează să se întâlnească pentru un summit de urgență joi seară, au declarat surse diplomatice de la Bruxelles. Cei 27 de șefi de stat și de guvern vor dezbate cum să răspundă în continuare agresiunii ruse.

Charles Michel, președintele Consiliului European, a postat pe Twitter: Folosirea forței și a constrângerii pentru a schimba granițele nu-și are locul în secolul XXI. Convoc un Consiliu European special mâine la Bruxelles pentru a discuta cele mai recente evoluții legate de Ucraina și Rusia.

