Preşedintele rus Vladimir Putin a apărut din nou la televizor pentru a invoca un dialog cu Occidentul, spunând în acelaşi timp că ţara sa îşi doreşte un mecanism internaţional de securitate.

Vladimir Putin: Ţara noastră este întotdeauna deschisă dialogului direct şi onest, este deschisă căutării soluţiilor diplomatice pentru cele mai dificile probleme. Dar, repet: interesele Rusiei, securitatea cetăţenilor ei nu pot fi puse la îndoială. De aceea, vom continua să dezvoltăm şi îmbunătăţi armata şi flota pentru a ne asigura că eficienţa lor creşte şi că sunt echipate cu cea mai modernă tehnologie.

Răspunsul venit dinspre Statele Unite, care au anulat discuţiile diplomatice, inclusiv un posibil summit Biden Putin a fost fără echivoc.

Secretar de stat SUA, Antony Blinken: Acum, că vedem cum invazia a început şi Rusia a fost destul de clară în privinţa respingerii diplomaţiei, nu mai are niciun sens să mai organizăm acea întâlnire. (...) Vom acţiona în coordonare cu partenerii noştri şi pe baza acţiunilor Rusiei şi a situaţiei din teren. Dar nu vom permite Rusiei să pretindă că e deschisă la diplomaţie în vreme ce accelerează pe calea războiului şi a conflictului.

Pe fondul deteriorării accelerate a situaţiei în regiune, Suveranul Pontif a făcut un apel la pace.

Papa Francisc: Mă doare sufletul văzând cum se deteriorează situaţia din Ucraina. În ciuda eforturilor diplomatice din ultimele săptămâni, apar scenarii din ce în ce mai alarmante. Ca şi mine, mulţi oameni din toată lumea sunt revoltaţi sau îngrijoraţi. Încă o dată, pacea care aparţine tuturor e ameninţată de interese partizane.

Până la pace, calea pare a fi lungă şi trece prin sancţiuni economice. Aflat în vizită la Bucureşti, premierul grec Kyriakos Mitsaotakis a făcut referire la poziţia comună a Uniunii Europene în privinta răspunsului la acţiunile Federaţiei Ruse.

Preşedintele Consiliului European Charles Michel a convocat o întâlnire de urgenţă a liderilor UE, pe fondul agravării situaţiei de securitate din Ucraina.

Charles Michel, președintele Consiliului European, a postat pe Twitter: Folosirea forței și a constrângerii pentru a schimba granițele nu-și are locul în secolul XXI. Convoc un Consiliu European special mâine la Bruxelles pentru a discuta cele mai recente evoluții legate de Ucraina și Rusia.

În scrisoarea sa de invitație la summitul de mâine al șefilor de stat și de guvern din UE, președintele Consiliului European, Charles Michel, scrie:

„Aș dori să vă mulțumesc pentru unitatea demonstrată în ultimele zile, în special prin adoptarea rapidă astăzi a pachetului de sancțiuni de către Consiliu. Acțiunile agresive ale Federației Ruse încalcă dreptul internațional și integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei. Ele subminează, de asemenea, securitate. Este important să continuăm să fim uniți și hotărâți și să definim împreună abordarea și acțiunile noastre colective. Prin urmare, aș dori să vă invit la un Consiliu European special de joi, 24 februarie, care va avea loc la Bruxelles și va începe la ora 20:00. ”

