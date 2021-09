Liderii partidelor de la guvernare nu s-au înțeles. USR PLUS: Am depus moțiunea de cenzură. Vrem să avem un nou premier și Coaliția să meargă mai departe

Ședința Coaliției a luat sfârșit. Anterior acesteia, premierul Florin Cîțu anunțase că are susținerea PNL și că vrea să funcționeze Coaliția, în timp ce liderii USR PLUS au intrat în întâlnire cu mandatul de a-i cere demisia lui Florin Cîțu sau retragerea sprijinului politic. În caz contrar, vor începe demersurile pentru moțiunea de cenzură. TVR 1 transmite declarațiile de după ședința Coaliției, într-o Ediție Specială.

ACTUALIZARE George Simion, copreședinte AUR: Ne-am asumat depunerea moțiunii. Aveti în față o moțiune depusă de AUR. Singurul obiectiv comun cu cei de la USR PLUS este demiterea Guvernului Cîțu. Avem 122 de semnături și săptămâna viitoare, luni sau marți, va fi citită în plenul reunit și sperăm să fie votată cât mai repede.

Claudiu Târziu, copreședinte AUR: Noi, AUR, am anunțat că vom depune o moțiune de cenzură cu sprijinul altor forțe politice. Am scris textul acestei moțiuni. În urma discuției cu cei de la USR am mai ajustat textul. Ne bucurăm să vedem că cei de la USR PLUS au lăsat orgoliul deoparte și susțin acest text.

ACTUALIZARE Declarații Dacian Cioloș și Dan Barna:

- În urma discuțiilor de la coaliție din această seară, fiecare membru al coaliției și-a menținut punctul de vedere referitor la situația în care se află coaliția. Cei de la PNL au spus că rămân alături de premierul Florin Cîțu, noi am transmis că acesta nu mai are încredere, urmare și a votului Comitetului politic - aproape 400 de lideri din USR-PLUS au confirmat lucrul acesta. Pe cale de consecință, în aceste clipe tocmai a fost depusă moțiunea de cenzură - calea parlamentară prin care sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier și coaliția să poată să meargă mai departe.

- Vrem să avem un nou premier și Coaliția să meargă mai departe.

- Am încercat să-i convingem că un Guvern, ca să funcționeze, are nevoie de un prim ministru care să le câștige încrederea

- În concluzie, folosim procedura aceasta parlamentară pentru a ajunge în situația de a lucra cu un alt prim ministru. Intenția noastră este de a lucra cu PNL și UDMR

- adoptarea unui subiect ca PNDL împotriva unui lucru discutat în Coaliție arată un dezinteres total al premierului Florin Cîțu față de continuarea Coaliției

- Am înțeles mesajul premierului și am depus moțiunea de cenzură.

- Florin Cîțu nu mai are sprijinul politic al USR PLUS

- Oricine poate să voteze moțiunea. Nu facem negocieri pe sub masă.

- Ne asumăm toate consecințele.

ACTUALIZARE Marius Vulpe trasmite pentru Telejurnal: Ionuț Moșteanu de la USR PLUS se află la grupul AUR, pentru a aduna semnături pentru moțiunea de cenzură. E nevoie de 117 semnături pentru acest demers. Ne așteptăm ca cei de la USR PLUS să aibă negocieri inclusiv cu PSD. Premierul Florin Cîțu nu a semnat încă acele demiteri ale miniștrilor USR PLUS, așteaptă depunerea moțiunii de cenzură și apoi numirea altor miniștri. Liberalii vor încerca să poarte negocieri inclusiv cu cei din USR PLUS, probabil vor dori să întoarcă 1-2 miniștri de la USR PLUS. Varianta ultimă este un guvern minoritar, eventual susținut în umbră de PSD.

ACTUALIZARE Ședința Coaliției s-a terminat. Urmează declarații.

ACTUALIZARE Ședința Coaliției a început. Deși inițial existau informații că liderii USR PLUS nu vor participa, Dacian Cioloș și Dan Barna tocmai au primit mandat de a-i cere demisia lui Florin Cîțu sau retragerea sprijinului politic.

În același timp, prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat că a primit un vot de susţinere în cadrul şedinţei Biroului Permanent Naţional al PNL şi că a fost mandatată echipa de negociere pentru şedinţa coaliţiei.

"A fost dat un vot de susţinere pentru Florin Cîţu în continuare şi, bineînţeles, am mandatat echipa de negociere pentru discuţiile de astăzi de la coaliţie: preşedintele PNL, alături de mine şi prim-vicepreşedinţi şi secretarul general. Aceasta este echipa mandatată pentru negociere, astăzi la ora 18.00", a anunțat Cîţu.

Înaintea ședinței PNL, Florin Cîțu a declarat că orice soluție trebuie discutată în Coaliție și nu în afara ei. A negocia cu PSD înseamnă a negocia cu cel mai mare dușman al românilor, a spus premierul cu referire la varianta luată în calcul de USR-PLUS de a susține o moțiune a PSD.

Iulian Bulai, vicelider al grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, a anunțat că va avea loc o şedinţă a Comitetului Politic Naţional al USR PLUS, în cadrul căreia "cel mai probabil" va fi confirmată propunerea de a lansa o moţiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîţu.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la Cluj, cu ocazia şedinţei Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU), că sunt diferenţe de mentalitate între partidele care formează coaliţia de guvernare, însă acum şi în anii următori nu există o alternativă la aceasta. ”Atitudinea ninja de pe Facebook nu ne ajută să ieşim din criza în care ne aflăm. Trebuie să înceteze, cel puţin până ce ambele formaţiuni îşi organizează congresul”, a subliniat liderul UDMR. .

