Tensiuni în Coaliţie după ce premierul a cerut înlocuirea lui Mircea Abrudean la Secretariatul General al Guvernului

Preşedintele partidului, Nicolae Ciucă, a anunţat, într-o postare pe Facebook, faptul că aceste întâlniri vor avea loc săptămânal. El a pus acest mesaj alături de câteva fotografii din timpul şedinţei.

Liderii liberali s-au strâns să discute o primă problemă apărută în Coaliţie de când şi-a început activitatea cabinetul Ciolacu. Mărul discordiei este funcţia de secretar general al Guvernului, pe care liberalii au vrut iniţial să o ocupe Mircea Abrudean. Problema e că între timp nici cei din PNL nu mai sunt 100% siguri de alegere.

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat, luni, că nu există niciun motiv ca Mircea Abrudean să nu fie numit secretar general al Guvernului, arătând că o şedinţă a coaliţiei va avea loc la ora 15,00.

'PNL se comportă ca un partid matur şi consideră că şi colegii noştri de coaliţie se vor comporta ca atare. Noi am respectat întru totul promisiunile făcute. Mai mult, am cedat un minister important tocmai pentru a nu exista niciun fel de tensiune majoră. În momentul acesta, Mircea Abrudean este susţinut de PNL ca secretar general al Guvernului. El vine din cea mai puternică organizaţie a noastră - organizaţia Cluj - are susţinerea întregii filiale Cluj, dar şi a întregului Birou Permanent, a fost validat, votat şi considerăm că atât timp cât a fost un excepţional cancelar al primului ministru Nicolae Ciucă, atât timp cât a fost un foarte bun prefect de Cluj în plină pandemie şi secretar general adjunct al Guvernului în mandatele domnului Orban şi a domnului Cîţu nu există niciun motiv, mai ales că între timp are cel mai înalt nivel de clasificare din partea NATO, deci este unul dintre puţinii deţinători de clasificare de informaţii NATO din România, de asemenea, este cel care conduce comisia de evaluare a investiţiilor străine şi cel care a semnat practic validarea pentru investitori strategici de miliarde de euro în România, respectiv cel care a pus semnătura atunci când au fost analizate riscurile cu privire la anumite investiţii străine', a declarat Rareş Bogdan.

El a subliniat că liberalii nu vor ceda la această propunere.

'Am mare încredere că serviciile secrete româneşti sunt foarte bine informate, aşa cum am încredere şi în partenerii noştri din afară. (...) Nu am nicio îndoială că domnul Marcel Ciolacu va cântări foarte serios şi nu cred că domnia sa doreşte să tensioneze relaţia care a început în această guvernare, din punctul meu de vedere, constructiv. Vă asigur că nu vom ceda la acest lucru şi nu există o motivaţie reală. Acum, legat de compatibilităţi, eu aş putea vorbi de compatibilităţi, dar atât timp cât prim-ministrul Nicolae Ciucă nu a refuzat numirea unui condamnat penal la acea oră, cu informări mult mai dure, nu cred că este o problemă. (...) Nu fac niciun fel de referire, nu dau nume că am uitat. (...) PNL nu a comentat lista propusă de PSD. Nu cred că PSD poate să facă acelaşi lucru, pentru că ar fi o jignire şi există nişte linii roşii pe care PNL le are', a spus prim-vicepreşedintele PNL.

El a arătat că nu doreşte ca lucrurile să se tensioneze în coaliţie, deoarece există mai multe chestiuni care trebuie rezolvate.

'Avem de luat bani din PNRR, avem de rezolvat problema pensiilor speciale', a adăugat Rareş Bogdan.

Liberalul a anunţat că o şedinţă a coaliţiei va avea loc la ora 15.00.

