Liderii europeni condamnă atacul forțelor ruse de la gara din Kramatorsk, care a ucis peste 30 de oameni și a rănit peste 100

„Condamn ferm atacul fără discernământ al Rusiei, din această dimineață, împotriva unei gări din Kramatorsk, care a ucis zeci de oameni și a făcut mult mai mulți răniți”, a spus Borrell pe contul său oficial de Twitter vineri. „Aceasta este încă o încercare de a închide căile de evacuare pentru cei care fug de acest război nejustificat și de a provoca suferință umană”, a mai spus Borrell, care alături de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se va întâlni vineri la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a condamnat și el atacul.

”Îngrozitor să vezi Rusia lovind una dintre principalele gări folosite de civilii care evacuează regiunea în care Rusia își intensifică atacul. Este nevoie de acțiuni: mai multe sancțiuni împotriva Rusiei și mai multe arme pentru Ucraina sunt în curs de livrare de la UE. Al 5-lea pachet de sancțiuni UE tocmai a fost aprobat”, a spus Michel.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved.