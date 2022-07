Liderii din întreaga lume trimit mesaje de îngrijorare după ce Shinzo Abe, care a avut cel mai lung mandat de premier în Japonia, a fost împușcat. Președintele Klaus Iohannis a condamnat atacul

Mesajul președintelui Klaus Iohannis

Liderul de la Elysee, Emmanuel Macron, a transmis pe Twitter că Franța este alături de poporul japonez.

Profondément choqué par l’attaque odieuse dont Shinzo Abe a été victime. Pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre. La France se tient aux côtés du peuple japonais. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 8, 2022

Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, a subliniat că atacul este un act laș. "Sper și mă rog pentru recuperarea lui Shinzo Abe", a transmis Bach.

I am deeply shocked by this cowardly attack on former Japanese Prime Minister Abe Shinzo. My thoughts are with him. I hope and pray that he will recover. – IOC President Thomas Bach — IOC MEDIA (@iocmedia) July 8, 2022

Președintele Klaus Iohannis s-a alăturat celor care au condamnat atacul asupra lui Shinzo Abe.

Strongly condemn the shooting of former Japanese Prime Minister @AbeShinzo. In these very difficult moments, our thoughts and prayers are with him, his family and the people of Japan! — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 8, 2022

Guvernul României a transmis un mesaj din partea premierului Nicolae Ciucă.

"Guvernul României condamnă ferm atacul asupra fostului prim-ministru Shinzo Abe, unul dintre cei mai importanți lideri ai Japoniei și prieten stimat al României", se arată în mesaj.

PM @NicolaeCiuca: The Government of Romania strongly condemns the attack on former Prime Minister @AbeShinzo, one of Japan’s most important leaders & esteemed friend of . We send our thoughts & prayers to the Abe family & to the Japanese people in these difficult moments — GuvernulRomâniei (@GuvernulRo) July 8, 2022

"Dragă Shinzo Abe, fii puternic!", a scris președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe Twitter. "Gândurile și rugăciunile noastre sunt cu familia ta și cu poporul Japoniei".

Dear @AbeShinzo, stay strong!



Our thoughts and prayers are with your family and the people of Japan. pic.twitter.com/WRQTTv7jX2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 8, 2022

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a numit atentatul "un atac laș", subliniind că Shinzo Abe este "un prieten adevărat, un apărător feroce al ordinii multilaterale și al valorilor democratice".

Shocked and saddened by cowardly attack on @AbeShinzo while performing his professional duties.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family. — Charles Michel (@CharlesMichel) July 8, 2022

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat și el că este profund șocat de atacul odios. "NATO este alături de poporul partenerului nostru apropiat, Japonia, și de premierul său".

Deeply shocked by the heinous shooting of @AbeShinzo as he was addressing voters. My thoughts are with him and his family. #NATO stands with the people of our close partner #Japan and PM @kishida230. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 8, 2022

"A fost unul dintre primii lideri pe care i-am întâlnit după ce am devenit premier. Era profund dedicat rolului său, dar și generos și bun", a transmis premierul Noii Zeelande, Jacinda Arden. "Astfel de evenimente ne zguduie profund", a adăugat ea.

So deeply shocked to hear about the past PM of Japan-Shinzo Abe. He was one of the first leaders I met when I became PM. He was deeply committed to his role but also generous & kind. My thoughts are with his wife and the people of Japan. Events like this shake us all to the core. — Jacinda Ardern (@jacindaardern) July 8, 2022

Înaintea unei întâlniri a miniștrilor de Externe din G20, la Bali, secretarul american de stat Antony Blinken s-a declarat profund întristat de eveniment.

"Înainte să ne întâlnim, trebuie să subliniez cât de profund întristați și de îngrijorați suntem de veștile care vin din Japonia despre tentativa asupra premierului Abe", a declarat Blinken.

"Nu știm care este starea sa. Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familia sa, către poporul japonez. Este un moment foarte, foarte trist și așteptăm în continuare vești", a subliniat Blinken.

Șeful diplomației indoneziene, Retno Marsudi, a subliniat că reprezentanții G20 au transmis, de asemenea, "simpatia și rugăciunile" lor pentru Shinzo Abe.

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat de-a dreptul șocat și întristat de atacul asupra lui Shinzo Abe.

Utterly appalled and saddened to hear about the despicable attack on Shinzo Abe.



My thoughts are with his family and loved ones. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 8, 2022

"Informații șocante din Japonia, potrivit cărora fostul premier Shinzo Abe a fost împușcat - gândurile noastre se îndreaptă în acest moment către familia sa și către poporul Japoniei", a scris și premierul australian, Anthony Albanese.

Shocking news from Japan that former PM Shinzo Abe has been shot - our thoughts are with his family and the people of Japan at this time — Anthony Albanese (@AlboMP) July 8, 2022

Premierul Indiei, Narendra Modi, s-a declarat profund șocat de atacul asupra "bunului său prieten" Shinzo Abe.

"Gândurile și rugăciunile noastre sunt cu el, cu familia sa și cu poporului Japoniei", a scris Narendra Modi pe Twitter.

Deeply distressed by the attack on my dear friend Abe Shinzo. Our thoughts and prayers are with him, his family, and the people of Japan. — Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2022

Foștii prim-miniștri australieni Scott Morrison și Kevin Rudd, a căror perioadă în funcție s-a suprapus cu cea a lui Shinzo Abe, și-au postat, de asemenea, separat propriile mesaje.

"Premierul Abe este un mare și înțelept prieten al Australiei și unul dintre cei mai importanți lideri mondiali ai erei de după război. Rugăciunile noastre sunt alături de el, de soția lui Akie și de poporul Japoniei în acest moment foarte dificil", a scris Morrison.

Președintele Taiwanului, Tsai Ing-wen, a denunțat și el atacul, numindu-l pe Abe "un bun prieten".

Ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, a scris pe Twitter că regretă profund cele întâmplate. "Sperăm că poate depăși situația medicală gravă în care se află", a scris el.

ŞTIRILE ZILEI