Liderii Coaliţiei, acord de principiu pe reducerea accizei la carburanţi şi prelungirea schemei de plafonare şi compensare a preţurilor la energie

Coaliţia a validat marţi reducerea temporară, cu 50%, a accizei la carburanţi, măsură care ar scădea preţul la pompă imediat cu peste 1 leu, a anunţat, marţi, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

"Am propus liderilor coaliţiei soluţia scăderii temporare cu 50% a accizei la combustibil, măsură care ar reduce preţul la pompă imediat cu peste 1 leu. Propunerea a fost validată în şedinţa de azi, astfel că, în perioada imediat următoare, vom avea discuţii cu Comisia Europeană şi marile companii distribuitoare de carburanţi pentru ca preţurile la combustibil să fie reduse la un nivel suportabil pentru toţi consumatorii, fie ei persoane fizice sau companii. Am venit la guvernare să luăm măsuri care să protejeze populaţia şi firmele româneşti de impactul crizei energetice. Acesta este doar una dintre deciziile care vor constitui pachetul major de soluţii ce au ca scop reducerea facturilor energetice şi calmarea puseului inflaţionist manifestat la acest început de an", a precizat sursa citată.

Totodată, ordonanţa de urgenţă care plafonează şi compensează preţurile la energie ar putea fi prelungită în luna aprilie, plafonarea rămânând de 0,8 lei pentru consumatorii casnici la energia electrică şi 0,31 lei la gazele naturale, au indicat sursele citate. Ar urma ca aceste măsuri să fie prelungite până se va putea face o reglementare a preţului la energie, cu acordul Comisiei Europene.

Premierul Nicolae Ciucă urmează să aibă întâlniri interministeriale şi interinstituţionale pentru stabilirea măsurilor finale, au completat sursele citate.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, luni, că va propune în coaliţia de guvernare măsuri pentru reducerea preţurilor la carburanţi, una dintre acestea fiind reducerea la jumătate a accizei.

"Eu am cerut ministrului de Finanţe o simulare - ce înseamnă acciza la carburanţi şi cât este componentă din preţ. S-a ajuns la 7 lei la motorină, mi se pare un preţ ca şi efect la scumpirea energiei. Cred că o intervenţie pe o perioadă limitată, înjumătăţirea, de exemplu, accizei ar avea şi un efect benefic asupra inflaţiei, fiindcă a doua mare problemă după scumpiri este inflaţia. Din simulările făcute de către domnul ministru ar scădea cu 1,2 lei preţul", a explicat Ciolacu.

