Liderii coaliției au semnat proiectul legii offshore. Premierul Ciucă: Vom avea pentru prima dată compania Black Sea Oil and Gas livrând gaze nu mai târziu de jumătatea anului

Liderii coaliţiei de guvernare au depus vineri, la Parlament, proiectul legii offshore. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, vineri, că proiectul a fost semnat și cel mai probabil la jumătatea anului, compania Black Sea Oil and Gas va livra deja gaze.

Premierul Nicolae Ciuca

Astăzi împreună cu ceilalți doi lideri ai Coaliției am semnat împreună legea offshore, o lege atât de așteptată deoarece, odată intrată în vigoare, se va asigura stabilitate și predictibilitate legislativă pentru investitori, se vor debloca investițiile în onshore și offshore. Astfel resursele din Marea Neagră vor putea fi exploatate și de asemenea, resursele onshore de mare adâncime, din județul Buzău să înceapă să fie exploatate. Ceea ce aduce nou acest proiect de lege este un regim fiscal competitiv, prin care statul român va putea să beneficieze de 60% din venituri și investitorii de 40% din venituri, a spus premierul Nicolae Ciucă, aflat în vizită de lucru la șantierul podului suspendat peste Dunăre de la Brăila.

Prim-ministrul a mai spus că la jumătatea acestui an compania Black Sea Oil and Gas va începe să livreze gaze.

Cu certitudine, începând din acest an vom avea pentru prima dată compania Black Sea Oil and Gas livrând gaze, cred, nu mai târziu de jumătatea anului. Compania exploatează un perimetru de unde va asigura un miliard de metri cubi pe an, a adăugat premierul Nicolae Ciucă.

"Am depus azi în Parlament, ca lideri ai coaliţiei, legea offshore. Acest proiect deblochează investiţiile din Marea Neagră şi reduce dependenţa de gazul rusesc, oferind României şansa de a deveni lider regional, iar românilor acces la gaze mai ieftine", a scris și preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

