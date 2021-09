Liderii AUR amenință cu greva parlamentară. Aceștia reclamă faptul că moţiunea de cenzură nu a fost supusă dezbaterii şi votului

George Simion, Claudiu Târziu

"Nu putem să ne facem că nu s-a întâmplat nimic în ultimele două săptămâni şi să continuăm dezbaterile în Parlament, ignorând că există o moţiune de cenzură blocată la vot. Noi, cei de la AUR, nu putem să asistăm la felul în care se încalcă, în mod grosolan, Constituţia. Nu putem consimţi la aceasta, participând în continuare la lucrările Parlamentului fără niciun fel de protest. Ieri a fost termenul limită în care trebuia să fie dezbătută şi votată moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu. Nu s-a întâmplat, pentru că există o nouă majoritate în Parlament, PNL-PSD-UDMR, care nu vrea asta. Nu există niciun motiv pentru care să nu se fi votat moţiunea. Pretextul, că aşteptăm un răspuns din partea CCR, este fals. (...) Trebuie să ne facem treaba şi apoi să se pronunţe Curtea care nu are a se pronunţa în această cauză. Din acest motiv, vă anunţ că grupul parlamentar AUR intră în grevă parlamentară. Rămânem în Parlament, dar nu participăm la dezbateri şi la vot", a afirmat Târziu, în plenul Senatului.



Liderul grupului PSD din Senat, Lucian Romaşcanu, a reamintit că PSD "nu se poziţionează de nicio parte în acest conflict".



"Singura alianţă formalizată în acest moment este PNL-USR PLUS-AUR, PNL prin preşedintele partidului şi restul prin semnarea acelei moţiuni. (...) PSD nu se poziţionează de nicio parte în acest conflict. Lucrurile sunt foarte clare - există un precedent, pe care chiar domnul Orban l-a creat anul trecut în august, când a refuzat discutarea moţiunii de cenzură a PSD. În al doilea rând, putem să dăm acest guvern jos, vine un nou premier care va depune jurământul, iar când se va pronunţa Curtea, vom constata că domnul Cîţu e şi el premier (...). CCR trebuie să fie pentru toată lumea un stâlp al democraţiei", a spus Romaşcanu, în plen.



Ion-Narcis Mircescu, viceliderul grupului USR PLUS, susţine că în Parlament s-a creat "un nou USL".



"În momentul de faţă lucrurile sunt mai mult decât evidente, Constituţia este încălcată, avem o aliniere a noului USL Ciolacu-Cîţu care nu mai ţine cont de Constituţie, atâta timp cât are voturile în Biroul permanent. Nu există niciun fel de altă alianţă, USR PLUS nu are, nu va avea alianţă cu AUR. Este o moţiune de cenzură pe care noi am semnat-o şi am depus-o şi a fost semnată şi de alţi parlamentari. Restul este o retorică pe care nu o mai crede nimeni referitoare la neimplicarea PSD, la cea moţiune de cenzură pe care PSD o ţine în sertar şi o scoate doar atunci când va fi sigur că ea nu va trece. Faceţi în continuare această opoziţie, că cine trebuie să vadă, vede", a replicat Mircescu.

Deputaţii AUR au protestat miercuri, pe holurile Palatului Parlamentului, cu steaguri în mâini, faţă de faptul că moţiunea de cenzură pe care au depus-o alături de USR PLUS nu a fost supusă dezbaterii şi votului, şi nu au participat la şedinţa de plen unde mai multe proiecte de lege au primit votul final.



Copreşedintele AUR George Simion a anunţat că acest demers reprezintă un ultimatum înainte de declanşarea unei greve parlamentare, dacă moţiunea nu va fi supusă dezbaterii parlamentare.



"Guvernul Cîţu trebuie să plece. Moţiunea pe care am depus-o din prima zi de sesiune parlamentară trebuie supusă la vot. Se încalcă orice formă de democraţie. În momentul ăsta democraţia a fost anulată în Parlamentul Romaniei şi protestul nostru de astăzi îl vom permanentiza de săptămâna viitoare, inclusiv în comisii, dacă preşedinţii celor două Camere nu acţionează în favoarea legilor şi în favoarea Constituţiei şi nu supun moţiunea de cenzură pe care AUR a iniţiat-o la vot. Este prima noastră formă de protest în care nu participăm la votul final. Dacă săptămâna viitoare nu intră într-un plen reunit moţiunea de cenzură şi este în continuare ţinut în braţe domnul Ciţu de această nouă majoritate parlamentară, atunci intrăm de săptămâna viitoare în grevă parlamentară. Vom fi prezenţi, însă nu participăm la vot. E ultima formă de protest parlamentar pe care am găsit de cuviinţă să o aplicăm", a precizat Simon.



După ce au ieşit din plen, parlamentarii AUR s-au aşezat să protesteze la uşa sălii în care au loc şedinţele Biroului permanent. Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI