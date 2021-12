Licitaţie de 11 milioane de euro câştigată de Antibiotice în Regatul Unit al Marii Britanii

Antibiotice Iași / FOTO: facebook/AntibioticeIasi

"Ne bucurăm că astăzi, de 1 decembrie, Antibiotice - un brand românesc cu o istorie de peste 65 de ani poate face cunoscută această realizare. Este o dovadă în plus că şi în ţara noastră se poate face performanţă, că România are viitor! Contractul recent încheiat are o valoare de 11 milioane de euro, ceea ce ne permite consolidarea în perspectivă a afacerii, cât şi reconfirmarea statutului de producător de medicamente acceptat de una dintre cele mai mari pieţe reglementate din Europa de Vest", a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice.



Contractul se va derula pe durata a 2 ani, iar primele livrări vor fi onorate începând cu luna ianuarie 2022, fără a pune în pericol asigurarea medicamentelor injectabile betalactamice pentru toate spitalele din România.



Accesarea pieţei Regatului Unit face parte din strategia de expansiune teritorială a Antibiotice şi se înscrie în Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică al companiei pe termen lung.



De asemenea, în perspectiva anilor viitori, pentru dezvoltarea portofoliului cu produse adaptate terapeuticii actuale, Antibiotice are în derulare proiecte în ţări precum Brazilia, Australia şi ţări din Europa de Nord (Finlanda, Suedia, Norvegia, Danemarca) care vor permite dezvoltarea prezenţei companiei în aceste pieţe şi vor determina vânzări importante.



În ultimii ani, Antibiotice a câştigat licitaţii importante pentru medicamente antiinfecţioase în Statele Unite ale Americii, unde asigură o bună parte din consumul din această piaţă, Europa de Vest, Asia de SE precum şi licitaţia organizată de Comisia Europeană (2020) prin care se asigură ţărilor membre stocurile necesare cu antibiotice betalactamice în pandemie. Acest lucru reprezintă o recunoaştere a calităţii medicamentelor fabricate în România, la Antibiotice Iaşi.

