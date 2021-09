Liberalii îşi aleg preşedintele. Orban: Noi, liderii, suntem nimic fără voi, baza Partidului Național Liberal! Cîțu: Toți sunteți echipa mea!

Florin Cîțu, la congresul PNL

ACTUALIZARE 12.35 Sala scandeaza Fără PSD, în timpul discursului lui Florin Cîțu.

ACTUALIZARE 12.30 Florin Cîțu încearcă să-și prezinte programul, dar este întrerupt de urale. O parte dintre cei prezenți îl susțin și au pancarte cu Cîțu președinte, ceilalți scandează Demisia!

Ludovic Orban face apel la susținătorii săi să îl lase pe Ludovic Orba să își prezinte programul.

"Toți sunteți echipa mea", le spune Cîțu celor prezenți.

ACTUALIZARE 12.13 Ludovic Orban prezintă o sinteză a Raportului de Activitate în calitatea de președinte al partidului.

Noi, liderii, suntem nimic fără voi, baza Partidului Național Liberal, spune Ludovic Orban în debutul discursului, său, în uralele unei părți dintre cei prezenți.

ACTUALIZARE 12.00 Președintele Klaus Iohannis pleacă de la congres, flancat, ca și la sosire, de cei doi candidați, Florin Cîțu și Ludovic Orban.

Congresul continuă. Daniel Buda, președintele Curții de Arbitraj prezintă Raportul de Activitate.

ACTUALIZARE 11.55 Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară susține un discurs la congresul PNL.

ACTUALIZARE 11.45 Discursul președintelui UDMR, Kelemen Hunor, la congresul PNL.

ACTUALIZARE 11.14 Discursul președintelui Klaus Iohannis:

Bună ziua, dragi liberali!

Nu ne-am întâlnit demult în această formulă

Mă bucur că vă văd aici în număr așa de mare

Vă salut pe toți, liberali din toată țara

Ne aflăm într-un punct de inflexiune, nu doar pentru PNL, ci și pentru România

Nu a fost o campanie internă așa cum mulți ne-am fi dorit

PNL este un partid viu

Competiția deschisă a fost mereu posibilă și încurajată

Mi-ar fi plăcut să văd mai mult dezbateri de idei pe motiuni si proiecte

Am asistat la derapaje și atacuri la persoană

S-au spus lucruri grave, s-au folosit cuvinte dure, care sapă credibilitatea unui puternic greu încercat

Viitorul președinte va avea o misiunea foarte grea: să demonstreze că PNL este în continuare cel mai important partid din România, nu doar pentru tradiția și istoria sa, ci pentru că principiile liberalismului sunt singurele pe care se poate clădi o țară dezvoltată, profund democratică

Vremea confruntărilor electorale s-a încheiat

Am promis oamenilor în 2020 4 ani de stabilitate politică în care România să demareze investiții și reforme îndelung așteptate

Azi, cei din PNL îsi aleg conducerea pe care o consideră potrivită

De mâine, ambele echipe trebuie să fie conștiente că menținerea unității partidului este esențială pe mai departe

Cel mai important argument este că România are nevoie de un liberalism puternic, care să acționeze ca un vector de modernizare și construcție

PNL se află în fața unui test de maturitate

Alegerile interne nu sunt doar despre a înlocui un lider cu alt lider

Sunt despre proiecte mai bune, eficiență, înnoire, reconectare cu oamenii

PNL are obligația să-și asculte alegătorii, să țină cont de voturile primite

Dragi liberali, știu că vă doriți cu toții un singur lucru: ca România să câștige, să fie condusă de un guvern în care forța motrice este PNL

este imperativ să depășim cât mai repede actuala criză

Această guvernare trebuie să continue, nu există niciun motiv real ca premierul să fie demis sau să-și dea demisia

Cu atât mai mult când premierul și miniștrii sunt atacați din toate părțile întregul PNL trebuie să de dovadă de solidaritate și să-și susțină din toate forțele

Sunt de neînțeles sabotaje venite din propriul partid, chiar dacă până al un punct ar putea fi explicabile prin prisma luptei electorale interne

Cred că România ar putea avea un deceniu de guvernare de dreapta

ca acest lucru să fie posibil, e nevoie de fapte, nu doar de discursuri

Avem instrumentele necesare, avem fondurile ca să le punem în aplicare

Să avem și înțelepciunea și maturitatea de a ne așeza cu toții la aceeași masă

E nevoie ca guvernul să-și asume principii ferme și să le redea speranța oamenilor că pot avea un trai bun, prosper, aici, în țara noastră.

Prioritățile rămân neschimbate

Văd că sunteți energizați și așa e bine, dar, la final, trebuie să fim o echipă!

ACTUALIZARE 11.10 Congresul PNL a început cu intonarea Imnului. Președintele Iohannis este prezent la Congres.

ACTUALIZARE Premierul Florin Cîţu, candidat la şefia PNL, a declarat sâmbătă că, după congres, Partidul Naţional Liberal va ieşi mai puternic şi se va pregăti în fiecare zi pentru a câştiga alegerile din 2024.

"Astăzi vom culege roadele acestei campanii, care a fost una dificilă, e adevărat, dar una foarte bună pentru PNL, pentru că după ziua de azi, aşa cum am spus în fiecare colţ din ţară unde am fost, PNL să fie mai unit, mai puternic. Şi se va pregăti în fiecare zi pentru a câştiga alegerile din 2024. (...) PNL, veţi vedea după ziua de astăzi, o să fie mai unit ca niciodată, iar ceea ce noi am promis am făcut şi veţi vedea că românii, ca de fiecare dată, unde am avut administraţie liberală, vor vota din nou PNL în 2024", a susţinut Florin Cîţu, înainte de Congresul PNL.

ACTUALIZARE Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, şi-a exprimat încrederea, înainte de începerea congresului, că vor fi respectate toate procedurile, astfel încât să fie asigurat secretul absolut al votului pentru preşedinţia PNL şi nu vor fi încercări de fraudare, adăugând că şeful statului Klaus Iohannis este binevenit la acest eveniment. "Încrederea mea este că nu vor fi încercări (de fraudare a votului - n.r.). Ca preşedinte al partidului nu am avut ocazia să intervin, am avut o comisie de organizare a congresului, avem o comisie de numărare şi validare a voturilor, care este formată cu reprezentare paritară şi care este condusă de preşedintele Comisiei de organizare, domnul Stolojan. Am încredere că vor fi respectate toate procedurile de vot, astfel încât să fie asigurat secretul absolut al votului."

Cu doar câteva zile înainte de reuniunea liberalilor, preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat susţinerea pentru Florin Cîţu la guvernare, anunţând că va participa la Congresul PNL.

"Îl încurajez pe Florin să continue şi să nu se teamă şi pe liberali să rămână la guvernare. (...) Florin Cîţu nu are motive să demisioneze sau să fie demis", a spus Iohannis, într-o discuţie cu jurnaliştii care l-au însoţit la New York la Adunarea Generală a ONU.

În debutul Congresului PNL sunt programate discursuri ale invitaţilor: preşedintele Klaus Iohannis, precum şi reprezentanţi ai partidelor politice.

Actualul preşedinte al partidului, Ludovic Orban, va prezenta ulterior raportul de activitate al mandatului său.

Cei doi candidaţi la funcţia de preşedinte PNL vor avea la dispoziţie câte 20 de minute pentru a-şi prezenta moţiunile, urmaţi fiind de discursurile a câte 5 susţinători timp de 5 minute fiecare.

Votul pentru candidaţii la preşedinţia partidului ar putea începe în jurul orei 14,00, conform informaţiilor transmise de organizatori.

Forța Dreptei vs România Liberală

Ludovic Orban candidează, la congres, cu moţiunea "Forţa Dreptei", iar Florin Cîţu cu moţiunea "România Liberală".

Pe 30 mai, premierul Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la preşedinţia PNL, afirmând la acea vreme că partidul are nevoie de un "suflu nou".

Ludovic Orban, care anunţase anterior că va candida pentru un nou mandat, a salutat atunci decizia lui Cîţu, arătând că va fi o competiţie fair play, "un festival al democraţiei".

Dar, în timpul campaniei electorale interne, cei doi şi-au adus mai multe critici şi acuzaţii reciproce.

În 4 septembrie, actualul lider al PNL susţinea că aceasta este "cea mai urâtă campanie" cu care s-a confruntat în 31 de ani de politică şi a acuzat de mai multe ori faptul că susţinători ai săi sunt ameninţaţi că sunt daţi afară din posturile publice.

"Eu vă spun sincer că am trăit, din momentul anunţării candidaturii, cea mai urâtă perioadă din viaţa mea în PNL şi este practic cea mai urâtă campanie cu care m-am confruntat eu în 31 de ani de politică. Nu poţi să faci campanie cu 'pâinea şi cuţitul sunt la mine', 'dacă nu mă votaţi, nu primiţi nimic, nici funcţii, ba chiar vă dăm afară oameni'", spunea Orban.

El a reclamat şi faptul că, deşi votul la congres este secret, într-o serie de organizaţii judeţene se încearcă să li se impună delegaţilor cu cine să voteze şi să fie verificaţi dacă respectă indicaţiile.

Pe 21 septembrie, susţinătorii lui Ludovic Orban la preşedinţia PNL, printre care Ionel Dancă, Violeta Alexandru, Antonel Tănase, Ioan Cupşa, Adrian Oros, au lansat un apel, semnat de 69 de deputaţi, senatori, primari, viceprimari liberali, pentru soluţionarea crizei politice şi guvernamentale, în care şi-au exprimat deplina convingere că actualul preşedinte al partidului este cel care poate reface majoritatea parlamentară şi singurul care poate garanta coeziunea partidului.

"Joaca de-a politica trebuie să se termine. Cine seamănă vânt culege furtună. Cine poartă răspunderi pentru grava criză în care a fost aruncată România trebuie să îşi asume răspunderile şi să acţioneze în consecinţă", spunea atunci Ludovic Orban.

Contracandidatul său, Florin Cîţu, a declarat, în august, că Orban a ales "un mod foarte urât" să iasă din politică.

Ulterior, Cîţu şi susţinătorii lui l-au acuzat pe Ludovic Orban că a făcut tot ce este posibil, în calitatea sa de preşedinte al Camerei Deputaţilor, ca să fie dezbătută moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR împotriva Guvernului.

Mai mult, Florin Cîţu a spus că impresia lui este că, în ultima perioadă, preşedintele PNL, Ludovic Orban, pare a fi "cel mai mare susţinător" al moţiunii de cenzură.

În contextul sesizării făcute de el la CCR cu privire la existenţa unui conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Executiv pe tema moţiunii, Cîţu a anunţat că va cere demisia preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului dacă decizia Curţii va fi favorabilă. "Dacă Curtea Constituţională ne dă nouă dreptate, preşedinţii celor două Camere trebuie să plece", a declarat Florin Cîţu.

Pe 8 septembrie, premierul a susţinut că el niciodată nu va negocia "interese personale", ci "doar ale PNL şi ale românilor". "În PNL este o mare dezamăgire la modul în care au fost negociate în iarnă portofoliile. Foarte mulţi dintre colegii mei au spus că domnul preşedinte şi-a negociat întâi poziţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi după aceea au rămas portofoliile (de miniştri - n.r.). (...) E nevoie ca atunci când negociem, să negociem şi interesele PNL, nu interesele personale", afirma Florin Cîţu.

Şi Ludovic Orban şi Florin Cîţu au susţinut, de-a lungul campaniei interne, că vor câştiga la congres, iar după 25 septembrie vor conduce PNL.

Restricții impuse de pandemie

Pentru accesul participanţilor la Congres au fost impuse o serie de măsuri în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, intrarea în sala reuniunii se face doar pe baza adeverinţei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, a rezultatului negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid ori a certificatelor care dovedesc trecerea prin boală. De asemenea, preşedinţii filialelor PNL au fost obligaţi, la rândul lor, să verifice dacă delegaţii au toate documentele necesare şi nicio organizaţie nu va avea invitaţi.

Premierul Florin Cîţu a respins toate acuzaţiile potrivit cărora acest congres ar fi organizat ilegal, cu atât de mulţi participanţi, având în vedere normele legale aprobate pentru scenariul roşu al pandemiei în care a intrat Capitala, după ce rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depăşit 3 la mia de locuitori.

"La Congresul PNL se va purta mască. Este legal pentru că este un congres unde este un spaţiu de 3 metri pătraţi de persoană. Sunt 15.000 de metri pătraţi, deci, dacă vor fi 5.000 de persoane, se poate ţine în condiţii de legalitate. Până la urmă trebuie să mergem spre normalitate, avem vaccin, avem certificat, nu putem să ne oprim de fiecare dată", a precizat Cîţu. El a spus că în acest sens a fost solicitat şi un punct de vedere de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

