LG - primul mare brand de smartphone-uri care se retrage complet de pe piață

Divizia de comunicaţii mobile a LG a raportat pierderi operaţionale în ultimii şase ani, pe fondul concurenţei dure. Pierderile totale se ridică la aproximativ 4,5 miliarde de dolari.



În urma deciziei de a se retrage, cota sa de piaţă de 10% din America de Nord, unde este al treilea brand, va fi împărţită de Samsung Electronics şi Apple Inc, iar rivalul său sud-coreean ar urma să aibă un avantaj competitiv, apreciază analiştii. În America Latină, LG este al cincilea brand, iar în urma retragerii sale va beneficia tot Samsung, alături de grupurile chineze Oppo, Vivo şi Xiaomi.



"În America de Nord, LG s-a concentrat pe piaţa modelelor cu preţ mediu şi scăzut, ceea ce înseamnă că Samsung, care are mai multe produse la preţ mediu faţă de Apple, va putea să atragă mai bine utilizatorii LG", a apreciat Ko Eui-young, analist la Hi Investment & Securities.



În urma retragerii de pe piaţă a diviziei de telefonie mobilă, LG se va concentra pe domenii de creştere, cum ar fi componente pentru vehicule electrice, dispozitive conectate, inteligenţă artificială şi locuinţe inteligente, se arată în comunicatul LG.



În trimestrul trei din 2020, LG nu era nici măcar în top şapte pe piaţa globală a smartphone-urilor, deşi în 2013 era pe locul trei. Grupul sud-coreean a pierdut teren în faţa rivalilor din China: Xiaomi, Oppo şi Vivo, apreciază analiştii de la Counterpoint.



În prezent, cota de piaţă a LG este de doar 2%. Grupul sud-coreean a livrat anul trecut 23 de milioane de telefoane, în timp ce rivala Samsung a livrat 256 de milioane, arată datele Counterpoint.



Divizia de telefonie mobilă este cea mai mică din cele cinci divizii ale LG, reprezentând doar 7% din venituri, şi ar urma să fie închisă până în 31 iulie. Angajaţii din Coreea de Sud vor fi mutaţi la alte afaceri şi companii afiliate ale LG, iar în alte regiuni deciziile vor fi luate la nivel local.



În ianuarie, LG anunţa că va lua în considerare toate opţiunile pentru divizia sa de telefonie mobilă, care înregistrează pierderi, iar analiştii susţineau că planurile ar putea include închiderea afacerii sau vânzarea unor părţi. De atunci, acţiunile diviziei au urcat cu 7% la Bursa de la Seul.



Analiştii susţin că renunţarea la divizia de telefonie mobilă va duce la creşterea capitalizării de piaţă şi la extinderea în domeniul auto a LG.



Recent, LG Electronics şi furnizorul de piese auto Magna International Inc au anunţat că lansează o societate mixtă care va produce componente cheie pentru maşinile electrice. Societatea mixtă, numită LG Magna e-Powertrain, este evaluată la aproximativ un miliard de dolari şi va realiza motoare pentru maşinile electrice, invertoare şi încărcătoare de bord. Ea va avea 1.000 de angajaţi la unităţile LG din SUA, Coreea de Sud şi China.

