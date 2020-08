Leziunile cutanate asemănătoare degerăturilor sunt simptom de Covid-19

Încă un simptom intră pe lista celor care recomandă testarea persoanelor pentru COVID-19. Într-un articol publicat de Revista Academiei Americane de Dermatorlogie (Journal of the American Academy of Dermatology - August 2020) se arată că ”din ce în ce mai multe dovezi sugerează că leziunile dermatologice asemănătoare eritemelor pernio sunt manifestări cutanate ale bolii infecțioase coronavirus COVID-19”.