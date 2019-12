Lenjeria de pat trebuie schimbată o dată pe săptămână, potrivit microbiologului Universității din New York Philip Tierno, care a efectuat un studiu în mii de case americane, în urma căruia a descoperit că peste 90% dintre locatari "dormeau" cu cel puțin trei factori alergeni detectabili.

Pat cu lenjerie

Oamenii își petrec, în medie, mai mult de o treime din viață în pat, dar acel loc se poate transforma rapid într-un "parc botanic" cu bacterii și fungi, potrivit Business Insider. Dacă așternuturile sunt lăsate pe pat mai mult de șapte zile, viața microscopică din paturi poate îmbolnăvi persoanele care le folosesc.

Recomandarea este subliniată și de autorii unui studiu publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology. După ce au testat mii de locuințe din SUA, cercetătorii au descoperit că în peste 90% dintre acestea sunt cel puțin trei alergeni detectabili care pot provoca boli dintre cele mai grave.

"Chiar dacă nu aveți alergii în sine, puteți avea un răspuns alergic", a spus Tierno.

Motive pentru proliferarea acestor microbi sunt și căldura și umezeala (transpirația). Aceste condiții creează ceea ce oamenii de știință numesc un "mediu de cultură fungică ideal". Numai pernele singure pot găzdui până la 16 specii de ciuperci fiecare.

