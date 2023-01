Legendarul chitarist Jeff Beck a murit la vârsta de 78 de ani

Legendarul chitarist britanic Jeff Beck, care a ajuns celebru ca membru în trupa The Yardbirds înainte de a-şi construi o carieră solo de mare succes, a murit la vârsta de 78 de ani, a anunţat miercuri familia muzicianului prin intermediul unui mesaj publicat pe reţelele de socializare, potrivit Reuters şi DPA.

Jeff Beck / Facebook

Artistul a murit marţi, după ce a contractat meningită bacteriană, a anunţat familia sa.

Jeff Beck a fost inclus de două ori în celebrul panteon Rock & Roll Hall of Fame - în 1992, alături de trupa The Yardbirds, şi în 2009, ca muzician solo. În 2015, revista Rolling Stone l-a clasat pe locul al cincilea în topul celor mai buni chitarişti ai tuturor timpurilor, cu o poziţie înaintea lui B.B. King, o legendă a muzicii blues.

În 2022, Jeff Beck a lansat ultimul său album, intitulat ''18'' - o colecţie de 13 melodii, majoritatea coveruri - şi realizat în colaborare cu starul de la Hollywood Johnny Depp.

''Am construit încet-încet melodii care ne plac. Nu ne-am făcut niciun plan'', a spus Beck la vremea respectivă.

Chitaristul, pe numele său adevărat Geoffrey Arnold Beck, s-a născut în oraşul Wallington, din Anglia, şi a fost pasionat de muzică încă din copilărie.

După ce l-a cunoscut întâmplător pe Jimmy Page, Jeff Beck s-a alăturat trupei The Yardbirds în 1965, înlocuindu-l pe fostul chitarist al formaţiei, Eric Clapton.

A părăsit formaţia după doar doi ani pentru a se dedica unei cariere solo.

Jeff Beck a lansat primul său single solo, ''Hi Ho Silver Lining'', în 1969.

Întrucât succesul iniţial ca muzician solo a fost limitat, Beck a format trupa The Jeff Beck Group, din care mai făceau parte Rod Stewart (voce), Ronnie Wood (bas), Nicky Hopkins (clape) şi Aynsley Dunbar (tobe).

De-a lungul întregii cariere, Jeff Beck a câştigat opt premii Grammy. Primul trofeu l-a obţinut în 1985 graţie piesei instrumentale ''Escape''.

A fost recompensat cu un al doilea Grammy în 1989 pentru albumul ''Guitar Shop'', realizat în colaborare cu Terry Bozzio şi Tony Hymas, iar în 2001, a câştigat un al treilea Grammy pentru melodia ''Dirty Mind'', de pe albumul ''You Had It Coming''.

Jeff Beck a lansat albumul ''Live At Ronnie Scott's'' în 2009, care i-a adus un Grammy pentru piesa ''A Day In The Life'', iar ulterior a obţinut alte două trofee Grammy cu albumul solo din 2010, ''Emotion & Commotion''.

De-a lungul carierei, Beck a cântat alături de muzicieni prestigioşi printre care Nile Rodgers, cu care a colaborat la albumul ''Flash'', ce include single-ul ''People Get Ready'' - un cover după melodia lui Curtis Mayfield, cu Rod Stewart la voce.

A cântat şi alături de Mick Jagger pe albumul ''Primitive Cool'' din 1987, iar ulterior a colaborat cu Roger Waters şi cu Jon Bon Jovi.

Jeff Beck a contribuit de asemenea la coloana sonoră semnată de Hans Zimmer pentru filmul ''Days of Thunder'', care îl are pe Tom Cruise în distribuţie.

Chitaristul trupei Black Sabbath, Tony Iommi, a deplâns pe Twitter moartea lui Beck, spunând că este şocat de vestea decesului muzicianului.

''Jeff a fost o persoană atât de drăguţă şi un chitarist remarcabil şi genial - nu va mai fi un alt Jeff Beck'', a scris Iommi. ''Interpretarea sa era foarte specială şi atât de minunată. Îi vom simţi lipsa''.

Chitaristul Led Zeppelin, Jimmy Page, la rândul său un fost membru al trupei The Yardbirds, i-a adus un omagiu lui Beck, spunând că acesta avea o tehnică unică şi o imaginaţie infinită.

''Războinicul celor şase corzi nu mai este aici pentru ca noi să admirăm vraja pe care o ţesea în jurul emoţiilor noastre omeneşti. Jeff avea capacitatea de a crea o muzică eterică. Jeff, eu şi milioane de fani îţi vom simţi lipsa'', a adăugat Jimmi Page.

