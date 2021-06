Legea ungară împotriva "promovării" homosexualităţii în rândul minorilor este o „ruşine”, spune şefa CE

"Le-am dat instrucţiuni comisarilor mei de resort să scrie o scrisoare autorităţilor ungare pentru a ne exprima preocupările în plan legal, înainte de intrarea în vigoare a legii" respective, a precizat şefa executivului european într-o întâlnire cu presa.

This Hungarian bill is a shame.



It discriminates people on the basis of their sexual orientation & goes against the EU's fundamental values.



We will not compromise.



I will use all the legal powers of @EU_Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed. pic.twitter.com/RzWPpue0CD