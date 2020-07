Votul în Senat asupra legii carantinării, amânat pentru luni

Senatul României. Arhivă.

Amânarea a fost făcută la solicitarea PSD pentru luni dimineața, la ora 9.30. Senatorii au avut sâmbătă pe ordinea de zi dezbaterea proiectului de lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic.

Proiectul de lege a fost adoptat joi de Camera Deputaților. Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic a fost adoptată, luni, de Guvern, după ce Curtea Constituțională a decis că internarea persoanelor diagnosticate cu COVID-19 în spitale este contrară Legii Fundamentale. Șeful

Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a spus, luni, că în proiectul de lege adoptat de Guvernul se redefinesc „carantina” și „izolarea”, el precizând că prima este destinată persoanelor sănătoase, iar cea de-a doua, celor infectate. „Prim proiectul de lege la care s-a lucrat până astăzi (luni - n.red.) dimineața (...) am dorit să abordăm problema mai general, nu numai pentru COVID. Am încercat să fie cât mai clare acțiunile și termenii din legea respectivă. (Proiectul de act normativ - n.red.) începe cu mai multe definiții. „Carantina persoanelor” are acum o definiție care este asemănătoare cu regulamentul internațional sanitar. Ea reprezintă o măsură de prevenire a răspândirii bolilor infecto-contagioase, constând în separarea fizică a persoanelor sănătoase, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent patogen, de alte persoane, în spații special desemnate de autorități, la domiciliu sau în locația declarată de către persoana carantinată”, a spus Arafat.

