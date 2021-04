LE FIGARO | Impactul devastator al pandemiei de COVID-19 asupra celor mai vizitate muzee ale lumii. Numărul vizitatorilor a scăzut cu 77% în 2020

Muzee

În vremuri obişnuite, aproximativ 9 milioane de vizitatori admiră în fiecare an portretul "Giocondei" şi tabloul "Libertatea conducând poporul", de Eugene Delacroix, expuse la Muzeul Luvru din Paris. În acelaşi interval de timp, aproape o jumătate de milioane de persoane vizitează galeriile de la Met Gala, expoziţia anuală organizată de Costume Institute la Metropolitan Museum of Art din New York.



Însă anul trecut, muzeele din lumea întreagă au resimţit din plin consecinţele crizei sanitare, trecând de la 230 de milioane de vizitatori în 2019 la 54 de milioane de vizitatori în 2020, reprezentând o scădere cu 77%, potrivit anchetei anuale realizate de The Art Newspaper. Pentru totalul de 280 de muzee luate în calcul, studiul a arătat astfel că instituţiile muzeale au rămas închise, în medie, la nivel mondial, timp de 145 de zile pe durata anului 2020.



Scădere puternică, provocată de turism



Muzeul Naţional al Chinei din Beijing, care ocupă locul al doilea în topul celor mai vizitate muzee din lume după Luvru, şi-a închis porţile timp de trei luni începând din ianuarie 2020. După redeschidere, capacitatea lui de primire, redusă cu 90%, a scăzut de la 30.000 de vizitatori pe zi la doar 3.000 pe zi.



În Europa, Franţa şi Italia s-au confruntat cu perioade de lockdown mai lungi şi cu restricţii de deplasare mai severe decât restul continentului, fiind astfel afectate de o scădere mai importantă a turismului, în special în sezonul estival. Parisul a primit doar 5% din numărul său obişnuit de vizitatori, potrivit Organizaţiei Mondiale a Turismului din cadrul ONU. Principalele trei muzee din capitala Franţei - Luvru, Centrul Pompidou şi Muzeul Orsay - au înregistrat o scădere cu 73% a numărului lor global de vizitatori, trecând de la 16,5 milioane de persoane în 2019 la 4,5 milioane în 2020. Muzeul Luvru a înregistrat pierderi financiare de 90 de milioane de euro anul trecut.



Fenomenul s-a manifestat şi în Marea Britanie, unde muzeele depind foarte mult de turism. Instituţiile britanice au suferit o scădere de 77% a numărului de vizitatori şi au rămas închise, în medie, mai mult de jumătate din anul 2020. National Gallery se poate mândri cu faptul că a ieşit relativ cu bine din această criză, anunţând pierderi de doar 14 milioane de lire sterline (16 milioane de euro) în 2020.



Impactul noului coronavirus s-a făcut simţit şi în Spania, mai ales la Muzeul Prado din Madrid, care a rămas închis timp de 80 de zile şi a înregistrat o scădere cu 76% a numărului anual de vizitatori. Muzeul Reina Sofia, situat tot în capitala spaniolă, a raportat o scădere cu 72% a vizitatorilor.



Dincolo de Atlantic, Statele Unite deţin tragicul record în ceea ce priveşte numărul de decese asociate maladiei COVID-19 (aproximativ 552.000 de victime). Întrucât fiecare stat federal îşi fixează propriile reguli şi protocoale de securitate, situaţia muzeelor americane variază în funcţie de teritoriu. Numeroase instituţii muzeale din California sunt în continuare închise, în timp ce Crystal Bridges din Arkansas, de exemplu, şi-a redeschis porţile în iunie 2020. Muzeul Solomon Guggenheim din New York a înregistrat cea mai severă scădere a numărului de vizitatori, aceasta fiind de 88%.



Există însă şi veşti bune: muzeele din Noua Zeelandă au evitat situaţiile tragice din alte zone ale lumii. Considerate drept una dintre cele mai mari reuşite în contextul sanitar actual, graţie infrastructurilor lor şi implementării rapide a unor restricţii, instituţiile muzeale din această ţară au rămas închise mai puţin timp decât media mondială şi nu sunt afectate de nicio limită în ceea ce priveşte capacitate de primire, după ce au fost redeschise. Christchurch Art Gallery Te Puna o Waiwhetu ocupă primul loc în topul celor mai puţin afectate muzee din lume de pandemia de COVID-19, raportând o scădere a numărului de vizitatori de doar 28%.

sursa agerpres

