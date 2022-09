Laura Popescu, Dan Mihalache, Andrew Noble, Aura Woodward au amintiri memorabile despre Regina Elisabeta a II-a

Cel puţin pentru o zi, diplomaţii care au fost învestiţi în postul de ambasador al României în Marea Britanie s-au simţit răsfăţaţi la întâlnirile cu Regina Elisabeta a II-a. Conform tradiţiei, o caleaşcă regală i-a dus la Buckingham.

Laura Popescu, Ambasadorul României în Marea Britanie: De când sunt la Londra am avut ocazia să o întâlnesc pe Majestatea Sa la mai multe ceremonii la palat sau la Parlament. Este mereu o bucurie să vorbesc despre România cu Familia Regală Britanică.

Dan Mihalache, fost ambasador al României în Marea Britanie: Puțini au privilegiul să aibă această experiență. E o performanță uluitoare că Majestatea Sa știe inclusiv detalii personale din viața celui care îi stă în față. Știa, de pildă, că aștept două fiice. În care Regele a trecut în neființă și a ținut să îmi transmită condoleanțe.

Şi Ambasadorul Regatului Unit în România a cunoscut-o personal pe suverana britanică. Anul acesta a sărbătorit-o la București: pentru Jubileul de Platină a organizat un Garden Party în cinstea Reginei la Arenele Romane, dar şi la Biserica Anglicană, unde este şi dirijor al corului.

Andrew Noble, Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii: Ambasadorii britanici au posibilitatea de a vorbi cu regina înainte de a veni în străinătate. Şi, deci, am avut această ocazie pentru România şi pentru Algeria, dar am şi organizat o vizită de o săptămână pentru Regina Mea, în Africa de Sud, în anii ‘90. Deci, am lucrat destul de strâns cu Majestatea Sa. Extraordinară! Magie şi un simt al umorului foarte deosebit!

Aura Woodward, aflată de 15 ani în slujba Regelui Charles, a fost şi ea fascinată de întâlnirea cu suverana britanică, la o recepţie la Palatul Buckingham.

Aura Woodward, fost director al Fundaţiei Prinţului de Wales: Ceea ce mie mi-a rămas minte a fost controlul pe care îl avea asupra tuturor. Era foarte mică de înălțime și nu trebuia să spună nimic, niciun cuvânt pentru că toată camera era luminată de zâmbetul ei, de această putere pe care o avea. Este greu de descris. Şi apoi a fost căldura ei.

Sunt amintiri asemenătoare cu cele ale britanicilor care stau zilele acestea la cozi kilometrice pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care le-a fost regină.

ŞTIRILE ZILEI