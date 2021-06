Laura Ilie, reprezentanta României la Tir Sportiv: Focul anterior nu îl mai poți schimba, oricât ți-ai dori sau oricât ai regretat că l-ai tras, focul viitor nu-l poți prezice, așa că cel mai bine este să te ocupi de cel prezent

Seria de portrete ale sportivilor români calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo continuă azi cu cel al Laurei Ilie. Vrea să împuște o medalie olimpică la propriu, cu o pușcă cu aer comprimat. Laura a ajuns să practice tir sportiv din pură întâmplare, după ce a luat nota 3 ... chiar la sport. România are peste 90 de sportivi care merg în Japonia cu gândul la cea mai prețioasă medalie, cea olimpică.

Laura Ilie: În momentul în care trag, eu nu mă gândesc că trag într-un vârf de ac, care la rândul lui este împărțit în alte nouă subdiviziuni. Efectiv fac tot ce ține de mine pentru a trage focul foarte bun.

Ea este Laura Ilie. Are 28 de ani și va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la Tir Sportiv, proba de pușcă aer comprimat 10 metri. Sună complicat doar când pronunți toate aceste cuvinte, dar Laura recunoaște deschis că nici ea nu s-a lăsat cucerită ușor.

Laura Ilie: Eu am ajuns la tir din pură întâmplare. Nu știam că există acest sport, nu auzisem de el niciodată, eram în liceu, destul de mare, 17 ani și ceva. După ce am tras, toți au fost uimiți de cât de grupate au fost focurile.

Luase nota 3 la ora de sport pe motiv de indisciplină, deși era de 10 la alte materii. Îndreptarea situației a fost condiționată de o probă pentru tir sportiv.

Ca în orice alt sport, contează în egală măsură pregătirea tehnică, dar și cea psihologică. Arma poate fi controlată cât mai aproape de perfecțiune doar dacă în secunda aceea în mintea sportivului nu încape niciun alt gând în afara țintei. Iar la tir sportiv ținta e de mărimea unui vârf ac.

Laura Ilie: Focul anterior nu îl mai poți schimba, oricât ți-ai dori sau oricât ai regretat că l-ai tras, focul viitor nu-l poți prezice, așa că cel mai bine este să te ocupi de cel prezent. De asta și când trag, eu nu am 60 de focuri de tras, nu am nici zece, nici cinci, am un singur foc de tras. Dacă un singur foc reușesc să-l trag așa cum mi-l doresc eu sunt foarte mulțumită pentru că pe urmă vine provocarea. Poți să mai tragi unul? Și încă unul?

Laura a strâns multe medalii și deține și câteva recorduri si acum țintește o medalie olimpică.

Pandemia a forțat-o să-și exerseze și mai mult răbdarea, să improvizeze antrenamente și să rămână în cea mai bună formă.

Indiferent de rezultatul de la Tokyo, timpul e de partea ei și nu o presează. Tirul e un sport în care vârsta e un avantaj. Înseamnă mai multă experiență, echilibru emoțional, disciplină, concentrare.

Sportivii români au nevoie de susținerea noastră la Jocurile Olimpice din Japonia. Din 23 iulie, TVR va transmite în direct peste 200 de ore de întreceri sportive.

