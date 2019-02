Laura Codruța Kovesi, la întoarcerea în țară: Acest vot este pentru toți cetățenii români care au susținut lupta anticorupție

Laura Codruța Kovesi / FOTO: CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

”Acest vot este pentru toți cetățenii români care au susținut lupta anticorupție și statul de drept, pentru toți procurorii din Romania și din Europa care lucrează sub presiune. Aștept decizia decidenților europeni. M-am înscris singură în această procedură. Nu am avut, nu am cerut, nu cer și nu aștept sprijinul guvernului de la București. (...) Sunt onorată de votul de azi, dar trebuie să așteptăm decizia care se va lua în consiliu și care este o decizie politică. Vă mulțumesc, au fost foarte importante încurajările”, a declarat Kovesi, pe aeroport.

Laura Codruța Kovesi a mai spus că este alături de procurorii li judecătorii care luptă pentru independența sistemului juridic.

"Aş vrea să spun că sunt alături de colegii mei procurori şi judecători pentru tot ce se întâmplă în aceste zile în justiţia din România, este ceva extrem de grav, este un protest prin care colegii mei şi-au suspendat acrtivitatea, se luptă cu îndârjire împotriva subordonării justiţiei de către politic, se luptă cu îndârjire împotriva adoptării unor modificări legislative care contravin normelor europene, contravin tututor recpmandărilor făcute de GRECO şi Comisia de la Veneţia", a declarat fostul procuror-şef DNA

Laura Codruţa Kovesi a ieşit pe primul loc pentru funcţia de procuror-şef al Parchetului European şi după votul din Comisia de Libertăţi şi Justiţie. Kovesi a primit 26 de voturi. Ieri a fost audiată, iar Comisia de Buget o plasase deja pe primul loc pe fosta şefă a DNA, la numai un vot distanţă de contracandidatul din Franţa. Acum, propunerea votată în Comisia LIBE va face obiectul unei negocieri între Consiliul și Parlamentul European. Numai după o înțelegere între cele două organisme va fi stabilit procurorul-șef european.

