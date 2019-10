Vera Jourova își exprimă încrederea într-un mesaj pe Twitter că aceasta va face o muncă "excelentă și că va proteja interesele financiare ale UE".

Comisarul european adaugă că Uniunea Europeană dorește să trasmită un semnal că nu tolerează infracțiunile financiare și că protejează banii contribuabililor.

I would like to warmly congratulate Ms Laura Kövesi for becoming the first ever European Chief Prosecutor. This appointment is one step closer for European Public Prosecutor's Office becoming operational. She will do an excellent job protecting EU’s financial interests. #EPPO pic.twitter.com/RQSSPCxs7t