Laura Codruța Kovesi și ceilalți doi candidați la postul de procuror-șef al Parchetului European (EPPO) au fost audiați în Comisiile reunite pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și buget (CONT) din Parlamentul European. Marți a avut loc doar audierea, votul va avea loc miercuri. Mai departe, Parlamentul European va negocia cu Consiliul Uniunii Europene, instituție care are la rândul ei un candidat favorit pentru această funcție. Abia după ce ambele instituții vor ajunge la un consens, vom ști cu exactitate cine va fi noul procuror-șef al Uniunii Europene.

Laura Codruța Kovesi a intrat în cursa pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European împreună cu un candidat francez, Jean-Francois Bohnert, și unul german - Andres Ritter. Comisia pentru control bugetar (CONT) a votat marți seara, iar Laura Codruța Kovesi a obținut cele mai multe voturi, 12, urmată de candidatul francez Jean-François Bohnert, cu 11 voturi. Procurorul german Andres Ritter a obținut un singur vot.

Votul din Comisia LIBE este așteptat miercuri, după ora 11.00.

În timpul audierii, fosta șefă a DNA a dat asigurări că îndeplinește toate condițiile pentru a fi procuror-șef european și că tensiunile din țară nu îi vor afecta eventualul mandat.

''Am fost procuror timp de peste 23 de ani, deci jumătate din viaţa mea am fost procuror. Treaba mea este să fac ca justiţia să funcţioneze când este încălcat dreptul penal. Am deţinut cele mai înalte poziţii din serviciul de procuratură din România: procuror general al României timp de şase ani şi procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) timp de cinci ani. DNA este o structură cu competenţe exclusive pentru corupţie, fraude financiare, fraude cu fonduri europene. Crearea unui Parchet european independent şi eficient este o oportunitate profesională unică. Aş fi onorată să continui munca atâtor oameni - politicieni, cei care lucrează în domeniu, funcţionari publici, cei care au făcut dintr-o idee un text juridic. Acum avem nevoie de eforturi pentru ca Parchetul european să fie eficient'', a spus Kovesi în faţa membrilor LIBE şi CONT.

Câțiva români s-au adunat în fața clădirii Parlamentului European în sprijinul Laurei Kovesi.

ACTUALIZARE Laura Codruța Kovesi a obținut cele mai multe voturi în Comisia pentru control bugetar (CONT), după audierile din Parlamentul European, urmată de candidatul francez Jean-François Bohnert, cu 11 voturi. Procurorul german Andres Ritter a obținut un singur vot. Votul din Comisia LIBE este așteptat miercuri, după ora 11.00.

ACTUALIZARE Audierea Laurei Codruța Kovesi în Parlamentul European s-a încheiat. Urmează o evaluare completă și o scrisoare către președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cu poziția comisiilor LIBE și CONT.

ACTUALIZARE A început audierea Laurei Codruța Kovesi în Parlamentul European. E ultimul candidat din cei trei pentru șefia Parchetului European, după Andres Ritter (Germania) și Jean-Francois Bohnert (Franța). Fosta șefă a DNA are un discurs introductiv de 7 minute, după care urmează întrebările europarlamentarilor.

ACTUALIZARE A început audierea celor trei candidați pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Primul candidat audiat este Andres Ritter din Germania, urmat de Jean-Francois Bohnert din (Franța) și de Laura Codruța Kovesi.

Este o audiere publică, în care fiecare candidat este audiat timp de 75 de minute: 50 de minute sunt alocate eurodeputaților din comisia LIBE și 25 de minute – celor din comisia CONT.

Audierea Laurei Codruța Kovesi are loc azi, începând cu ora 16.30 ora României. Kovesi va fi audiată de către parlamentarii europeni membri ai comisiilor reunite de justiție și control și control bugetar,

Fosta șefă a DNA le va prezenta acestora planurile și viziunea sa în calitate de candidat pentru funcția de procuror șef al Uniunii Europene, o funcție nou înființată și foarte importantă - va investiga infracțiuni și dosare foarte mari de corupție și fraudă ce depășesc 10 milioane de euro, a transmis jurnalistul Cătălin Deacu pentru Telejurnalul de la ora 14.00.

Parlamentarii europeni vor vota miercuri, de la ora 11.00, pe care dintre cei trei candidați vor alege și vor susține mai departe. Mai departe, Parlamentul European va negocia cu Consiliul Uniunii Europene, instituție care are la rândul ei un candidat favorit pentru această funcție.

Abia după ce ambele instituții vor ajunge la un consens, vom ști cu exactitate cine va fi noul procuror-șef al Uniunii Europene.

Procedura va trebui finalizată până la sfârșitul lunii aprilie, pentru că atunci expiră mandatul actualului Parlament European și vor avea loc alegeri europarlamentare.

Laura Codruța Kovesi era văzută inițial un candidat-vedetă, ocupând locul 1 într-o listă întocmită de comitetul de selecție compus din magistrați. Situația s-a schimbat săptămâna trecută, când a avut loc un vot în COREPER, al ambasadorilor țărilor membre pe lângă Uniunea Europeană, iar în urma acelui vot Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe poziția a doua, după candidatul francez Jean-Francois Bohnert. Celălalt candidat este Andres Ritter.

