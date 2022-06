Lansatoarele HIMARS au început să fie folosite de ucraineni în luptă. Primele imagini cu rachetele

„Activitatea a două lansatoare de rachete HIMARS poate fi deja evaluată pe linia frontului”, se arată într-o postare publicate pe contul de Twitter al publicației Ukraine 24.

„Țara noastră a fost înzestrată cu (sisteme de) rachete capabile să lovească extrem de precis ținte ale Rusiei la o distanță de până la 80 de kilometri. O astfel de rază de acțiune plasează HIMARS în afara razei artileriei ruse, în timp ce (HIMARS) poate amenința direct bateriile de artilerie rusești”, se mai arată în postarea Ukraine 24.

