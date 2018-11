Consolidarea regiunii Dunării EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Lucrările forumului se vor desfășura pe parcursul a două zile. România va prelua de la 1 ianuarie şi preşedinția rotativă a Uniunii Europene. Victor Negrescu, ministrul Afacerilor Europene a vorbit despre rolul cheie pe care țara noastră il va avea anul următor.

Strategia Europeană pentru Regiunea Dunării este o inițiativă politică a României și Austriei și reunește nouă state din Uniunea Europeana și cinci țări din afara spațiului comunitar, între care Republica Moldova, Serbia și Ucraina.

Președinția României la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării se va desfășura sub genericul „Întărim coeziunea pentru o prosperitate comună în regiunea Dunării“, prin intermediul căruia s-a dorit o sinergie cu motto-ul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, „Coeziunea, o valoare comună europeană“, având în vedere suprapunerea celor două mandate în primul semestru al anului viitor, se arată într-un comunicat al MAE.

România își propune să promoveze patru tematici prioritare și direcții de acțiune pe durata mandatului: îmbunătățirea conectivității și mobilității în regiunea Dunării prin promovarea transporturilor, turismului, digitalizării și a contactelor între oameni; revigorarea Strategiei Europene pentru Regiunea Dunării prin crearea de sinergii între toți actorii implicați și Comisia Europeană, precum şi a operaţionalizării Secretariatului Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării; schimburi de experiență pe ariile prioritare ale macro-strategiei, respectiv dezvoltarea transnațională a clusterelor prin schimbul de bune practici între entitățile participante la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.

„Prin asumarea Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, România își propune relansarea acestui mecanism, astfel încât beneficiile participării țării noastre la această formă de colaborare regională să devină mai vizibile pentru cetățeni“, a subliniat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.

"Ne-am propus ca această preşedinţie a SUERD să meargă împreună cu preşedinţia noastră la Consiliul Uniunii Europene, cu scopul de a promova, folosind aceste mijloace, o mai mare consolidare a ceea ce înseamnă valoarea adăugată adusă de strategiile macroregionale", a spus Negrescu.

Ministrul a afirmat că "un prim rezultat parţial" al activităţii va fi prezentat cu ocazia Forumului anual european SUERD, ce va avea loc pe 27 şi 28 iunie, la Bucureşti.

"Ne propunem să valorificăm mai mult oportunităţile oferite de implementarea acestei strategii şi mai ales să fructificăm tot ceea ce înseamnă potenţialul Dunării, potenţial care evident trebuie să fie mai bine accesat de toate statele membre. (...) Ne propunem revigorarea SUERD conlucrând cu statele partenere pentru actualizarea planului de acţiune la nivel european", a afirmat el.

Victor Negrescu a vorbit şi despre provocările preşedinţiei SUERD.

"Ne propunem în acest sens, împreună cu colegii noştri de la Ministerul Dezvoltării, operaţionalizarea secretariatului strategiei SUERD pentru că (...) aş sublinia faptul că acum un an şi jumătate, când am început demersurile pentru a prelua această preşedinţie a SUERD, nu erau foarte multe persoane cele care credeau în ceea ce înseamnă dorinţa României de a revigora această strategie. În momentul în care am candidat, erau evident şi persoane sceptice şi iată că am reuşit să câştigăm, cu sprijinul partenerilor noştri, această preşedinţie", a punctat el.

În acest context, a afirmat Negrescu, "peste 50 de evenimente urmează să fie organizate timp de un an, dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării".

"SUERD reprezintă o prioritate-cheie şi a preşedinţiei noastre la Consiliul UE. Această ambiţie a noastră de a organiza evenimente şi reuniuni are ca scop să arătăm leadership în ceea ce înseamnă această strategie", a subliniat ministrul. "Acum un an, când am preluat funcţia de ministru, nu exista nici măcar cadrul legal de organizare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Nu exista nici măcar o listă de proiecte. Astăzi este, pe site-ul nostru, al Strategiei", a afirmat el.

