Lacrimi și țipete la finala feminină de la US Open. Serena Williams a făcut o criză de nervi după ce a fost sancționată de arbitru. Naomi Osaka a câștigat, dar și-a primit trofeul plângând

Naomi Osaka și Serena Williams

Primul set al meciului a fost câștigat lejer de Naomi Osaka, cu 6-2. La începutul setului al doilea, arbitrul portughez Carlos Ramos, unul dintre cei mai apreciați din acest sport, i-a dat un avertisment Serenei pentru "coaching" (antrenare, consiliere din partea antrenorului), invocând că Patrick Mouratoglou i-ar fi făcut un semn din tribună elevei sale, prin care o sfătuia să avanseze în teren. Astfel de semne sunt interzise de regulamentele turneelor, iar imaginile din reluări arată că antrenorul Serenei ar fi făcut semnul respectiv - a indicat cu degetele de la ambele mâini că trebuie să împingă jocul spre fileu. Serena, însă, a negat că ar fi primit indicații de la antrenorul ei, adăugând că "I never cheat to win and would rather lose" ("n-aș trișa niciodată ca să câștig și mai degrabă aș pierde").

Mai târziu antrenorul Serenei Williams a admis public că i-a dat o indicație de "coaching", dar că aceasta n-a receptat-o și că toți antrenorii fac asta.

Setul al doilea a avansat la 3-1 pentru Serena, însă americanca a făcut mai multe duble greșeli, a pierdut breakul și scorul a devenit 3-2 pentru Williams, moment în care aceasta din urmă a izbit racheta de pământ și a rupt-o. Pentru acest gest, arbitrul i-a dat un nou avertisment, care, coroborat cu primul, a dus la pierderea unui punct din startului game-ului, în defavoarea Serenei. Americanca s-a dus la arbitru și a negat că ar fi fost consiliată, a început să țipe, să-i ceară lui Carlos Ramos să-i retragă avertismentul pentru "coaching" și a pretins scuze din partea acestuia. Arbitrul a rămas însă impasibil, ceea ce a transformat Arena Arthur Ashe într-un vacarm. Cei peste 23.000 de spectatori au început să-l huiduie pe arbitru, iar meciul s-a întrerupt minute bune.

La reluare, Osaka s-a ținut tare psihic și a câștigat două game-uri, iar scorul a devenit 4-3 pentru ea, moment în care Serena Williams a revenit cu reproșurile, l-a făcut "mincinos" și "hoț" pe Carlos Ramos și l-a amenințat că lucrurile nu se vor opri aici și a cerut intervenția supervizorilor (un fel de arbitri ai competiției). Aceștia au venit, Serena le-a explicat de ce se simte nedreptățită, însă supervizorii nu au intervenit peste decizia arbitrului central.

Mai mult, pentru injuriile adresate lui, Carlos Ramos i-a dat un al treilea avertisment Serenei, care de data aceasta a însemnat un game întreg. La scorul de 5-3 pentru Naomi Osaka, într-o gălăgie de nedescris în arena americană, americanca a luat un game, dar apoi japoneza a servit impecabil și a câștigat meciul cu 6-2, 6-4. În loc să se bucure, Osaka și-a dus mâinile la ochi și toată tensiunea momentului s-a descărcat într-un plâns din care n-a mai ieșit până la finalul festivității de premiere. Serena s-a dus la ea și a îmbrățișat-o, realizând că meciul, rezultatul și trofeul ar trebui să fie ale adversarei sale.

Festivitatea a început greu, pentru că spectatorii americani, care n-au auzit schimburile de cuvinte dintre favorita lor și arbitrul portughez, erau toți în picioare și huiduiau în continuu. Naomi Osaka plângea, cei din echipa ei plângeau - antrenorul ei Sascha Bajin, mama Tamaki Osaka și ceilalți - , iar Serena Williams a încercat să liniștească publicul ștergându-și și ea lacrimile.

"Nu vreau să răspund la întrebări. Ea a jucat bine. E prima ei victorie într-un turneu de Grand Șlam. Vreau să facem acest moment cel mai uşor posibil. Felicitări, Naomi! Nu o mai huiduiţi pe Naomi. A fost un an dificil pentru mine. Sper să mai vin aici şi la anul" - a spus Serena, la microfonul arenei.

''Este ireal. Poate peste câteva zile voi realiza. Ştiu că toată lumea ţinea cu Serena şi sunt dezolată că totul s-a încheiat aşa", a spus Osaka cu lacrimi în ochi, după ce a primit trofeul.

Nu este prima oară când Serena a avut o asemenea ieşire la US Open. În 2009, în semifinala cu Kim Clijsters, ea a ameninţat un arbitru de linie, pentru că a semnalizat o greşeală de picior. A urmat pierderea unui punct, ca penalizare, şi apoi pierderea meciului.

Naomi Osaka a intrat în istoria tenisului nipon, devenind prima jucătoare din Japonia, atât la fete cât şi la băieţi, care triumfă într-un Grand Slam, la doar 20 de ani.

