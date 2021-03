Laboratoarele Pfizer și Ministerul Sănătății din Israel - un nou studiu realizat în condiții reale: Vaccinul Pfizer are o eficacitate de 97% contra cazurilor simptomatice și a formelor grave de coronavirus

Vaccinul Pfizer/BioNTech are o eficacitate de 97% împotriva cazurilor simptomatice şi a formelor grave de COVID-19, conform unui studiu realizat în condiţii reale în Israel şi publicat joi, informează AFP. Concluziile aduc un plus de informație datelor deja cunoscute privind proprietăţile serului.

Extrase din datele privind persoanele vaccinate în Israel, "rezultatele reprezintă cele mai cuprinzătoare dovezi concrete de până în prezent care demonstrează eficacitatea unui vaccin împotriva COVID-19", se arată într-un comunicat emis de laboratoarele Pfizer/BioNTech şi de Ministerul Sănătăţii din Israel.



Conform studiului realizat în perioada 17 ianuarie - 6 martie, vaccinul are, de asemenea, o eficacitate de 94% împotriva formelor asimptomatice de COVID-19.



Aceste concluzii îmbunătăţesc datele dintr-un studiu anterior, realizat în condiţii reale asupra persoanelor vaccinate în Israel, care a constatat că vaccinul Pfizer are o eficacitate de 94% împotriva cazurilor simptomatice de COVID-19.



Aceste noi rezultate "pot fi importante pentru toate ţările lumii, în contextul în care acestea avansează cu propriile campanii de vaccinare la un an după ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii a calificat COVID-19 o pandemie", menționează oficialii Pfizer/BioNTech.



Datorită unui acord cu gigantul farmaceutic Pfizer, Israel poate conta pe o aprovizionare rapidă cu doze de vaccin în schimbul datelor biomedicale privind efectul serului asupra populaţiei sale.



Acordul a permis până în prezent să fie administrată cel puţin o primă doză de vaccin la mai mult de jumătate din cei 9,3 milioane de locuitori şi efectuarea de teste pe scară largă, care au confirmat eficacitatea serului Pfizer/BioNtech.

