La Tokyo, o expoziție unde furtul operelor de artă este permis

Tokyo, expoziție inedită

Organizatorii au crezut iniţial că evenimentul va fi destul de confidenţial, însă informaţia s-a răspândit rapid pe reţelele sociale. Astfel, două sute de persoane s-au grăbit să fie prezente la deschidere, cu puţin înainte de miezul nopţii, în noaptea de joi spre vineri.



''Răufăcătorii'' au fost atât de eficienţi încât expoziţia a fost devalizată de operele de artă expuse în mai puţin de zece minute, deşi ar fi trebuit să dureze până la zece zile.



Mulţimea adunată a fost atât de mare, încât poliţia s-a grăbit la faţa locului, înainte ca organizatorii să lămurească situaţia.



Această ''expoziţie de artă escamotabilă'' a fost un ''experiment'' menit să transforme relaţia dintre artişti şi public, a explicat pentru AFP Tota Hasegawa, iniţiatorul proiectului.



Yusuke Hasada, în vârstă de 26 de ani, a reuşit să plece cu o bancnotă de 10.000 de yeni (aproximativ 83 de euro), înrămată, inclusă în instalaţia intitulată ''My Money'' (''Banii mei'') a artistului Gabin Ito.



Ajuns cu o oră înainte de deschidere, tânărul, unul dintre puţinii care nu au plecat cu mâinile goale, s-a poziţionat strategic în faţa intrării în galeria de artă, în timp ce restul celor prezenţi stăteau dispersaţi. ''În momentul în care (organizatorii, n.a.) au anunţat că deschid mai devreme, toţi cei din spatele meu s-au repezit înăuntru. Aproape am căzut'', a povestit pentru AFP acest Arsene Lupin pentru o seară. ''A fost înfricoşător'', a precizat el. Tânărul a precizat că va păstra obiectul pentru a-şi decora apartamentul.



Alţi, însă, au avut intenţii mai venale - după câteva ore, mai multe obiecte de artă din expoziţie erau deja scoase la vânzare pe site-urile de licitaţii, la preţuri ajungând chiar şi la 100.000 de yeni (peste 800 de euro).



Yuka Yamauchi, ingineră în vârstă de 35 de ani, a sosit cu un sfert de oră înainte de miezul nopţii, chiar când ceilalţi plecau cu prada. "A trecut mult timp de când am văzut atâţia oameni", a comentat ea, întrucât majoritatea locuitorilor din Tokyo evită în prezent locurile aglomerate pentru a nu contracta noul coronavirus, cazurile noi de infectare fiind în creştere în capitala Japoniei. Tânăra a trebuit să se mulţumească doar cu un premiu de consolare - o agrafă, folosită probabil pentru suspendarea uneia dintre operele de artă. ''Am găsit-o pe jos, aşa că am păstrat-o ca suvenir'', a spus ea râzând.



Posibilitatea de a fura obiecte contribuie la atragerea unui public mai larg şi oferă vizitatorilor o oarecare plăcere oferită de transgresare, după cum a explicat Minori Murata, o artistă care a expus portofele cu bani şi carduri risipite.



Societatea nu are obiceiul să sfideze interdicţiile în Japonia, ţară cu o rată a infracţionalităţii extrem de redusă.



De altfel, unii dintre cei care au dat ''spargerea'' în expoziţie s-au comportat ca nişte gentlemeni, a spus organizatorul Tota Hasegawa. Dovada? Când unul dintre ei ''şi-a pierdut rucsacul cu portofelul în el, obiectul în cauză a fost ridicat, predat cuiva din organizaţie şi returnat proprietarului'', a subliniat el.

